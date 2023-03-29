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Haberler Galeri Çağla Şıkel ile çocuklarının babası Emre Altuğ arasında boşanma protokolü var mı? Sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel ilk kez konuştu!
Giriş Tarihi: 29.03.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 07:41

Çağla Şıkel ile çocuklarının babası Emre Altuğ arasında boşanma protokolü var mı? Sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel ilk kez konuştu!

Deneyimli manken Çağla Şıkel, uzun yıllar sonra aradığı aşkı buldu. 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Birçok isim ile anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi. İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ilişkisini ilan etmişti. Çağla Şıkel, önceki gün avukat sevgilisi Nail Gönenli ile Etiler'deydi. Çocuklarının babası Emre Altuğ ile aralarında boşanma protokolü olduğu iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. İşte tüm detaylar…

Çağla Şıkel ile çocuklarının babası Emre Altuğ arasında boşanma protokolü var mı? Sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel ilk kez konuştu!

Çağla Şıkel, önceki gün avukat sevgilisi Nail Gönenli ile Etiler'deydi. Baş başa yemek yiyen çift, soruları yanıtladı.

Çağla Şıkel ile çocuklarının babası Emre Altuğ arasında boşanma protokolü var mı? Sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel ilk kez konuştu!

Gazetecilerin "Yıllardır sizin yanınızda kimseyi görmüyorduk, biz bile heyecan yaptık" sözlerine Şıkel, "Ben bu konuda hiç konuşmuyorum, sağ olun" şeklinde kibarca karşılık verdi.

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Çağla Şıkel ile çocuklarının babası Emre Altuğ arasında boşanma protokolü var mı? Sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel ilk kez konuştu!

Çocuklarının babası Emre Altuğ ile aralarında boşanma protokolü olduğu iddialarıyla ilgili de, "Böyle bir şey olmadı. Şehir efsanesi ötesi bunlar" yorumunda bulundu.

Çağla Şıkel ile çocuklarının babası Emre Altuğ arasında boşanma protokolü var mı? Sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel ilk kez konuştu!

ÇAĞLA ŞIKEL İLE SEVGİLİSİ NAİL GÖNENLİ YAZA HAZIRLIK YAPIYOR!

Çağla Şıkel, yaz sezonu için düğmeye basmıştı. Rotayı Bodrum'a değil yine Çeşme'ye kırdı. Sevgilisi Nail Gönenli'nin de isteğiyle sezonluk villa kiraladı. 750 bin TL ödeme yaptı. 44 yaşındaki model, yaz aylarında sezonluk ev kiralayıp popüler ve kazık mekanlardan da mümkün olduğunca uzak duruyor.

Çağla Şıkel ile çocuklarının babası Emre Altuğ arasında boşanma protokolü var mı? Sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel ilk kez konuştu!

Ünlü manken, sunucu Çağla Şıkel, bu yaz ki tercihini de Çeşme'den yana kullandı. Sevgilisi Nail Gönenli'nin de isteğiyle buradan bir villa kiralayan ünlü model, iddiaya göre sezon için 750 bin TL ödedi.

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