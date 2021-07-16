Çağla Şıkel mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi sosyal medya çalkalandı! Kim der ki iki çocuk annesi!

Tescilli güzel Çağla Şıkel, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Son günlerde adı Kaan Yıldırım'la aşk dedikodularına karışan Çağla Şıkel, yaptığı her paylaşımla gündem oluyor. Youtube'da da içerik üreten ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor. Çağla Şıkel, tatil sezonunu açtı ve çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte soluğu Çeşme'de aldı. 42 yaşındaki Çağla Şıkel'in Instagram hesabından amuda kalkıp verdiği pozu sosyal medyayı salladı. Çağla Şıkel'in düzgün fiziği takipçilerini mest etti.