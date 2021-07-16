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Haberler Galeri Çağla Şıkel mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi sosyal medya çalkalandı! Kim der ki iki çocuk annesi!
Giriş Tarihi: 16.07.2021 06:23 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 06:31

Çağla Şıkel mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi sosyal medya çalkalandı! Kim der ki iki çocuk annesi!

Tescilli güzel Çağla Şıkel, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Son günlerde adı Kaan Yıldırım'la aşk dedikodularına karışan Çağla Şıkel, yaptığı her paylaşımla gündem oluyor. Youtube'da da içerik üreten ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor. Çağla Şıkel, tatil sezonunu açtı ve çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte soluğu Çeşme'de aldı. 42 yaşındaki Çağla Şıkel'in Instagram hesabından amuda kalkıp verdiği pozu sosyal medyayı salladı. Çağla Şıkel'in düzgün fiziği takipçilerini mest etti.

Çağla Şıkel mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi sosyal medya çalkalandı! Kim der ki iki çocuk annesi!

Sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla takipçileriyle iletişim kuran Çağla Şıkel, güne sporla başladı.

Çağla Şıkel mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi sosyal medya çalkalandı! Kim der ki iki çocuk annesi!

Çağla Şıkel, spor yaparak formunu koruyor.

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Çağla Şıkel mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi sosyal medya çalkalandı! Kim der ki iki çocuk annesi!

Her güne spor yaparak başlayan Şıkel, o anları sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Çağla Şıkel mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi sosyal medya çalkalandı! Kim der ki iki çocuk annesi!

Şıkel, giydiği mini taytıyla fit vücudunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Çağla Şıkel mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi sosyal medya çalkalandı! Kim der ki iki çocuk annesi!

Tescilli güzel Çağla Şıkel, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor.

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