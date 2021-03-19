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Haberler Galeri Çağla Şıkel "Patates kızartmasının içinde yüzebilirim" demişti... Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel yine karın kasları ile şov yaptı!

Çağla Şıkel "Patates kızartmasının içinde yüzebilirim" demişti... Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel yine ile şov yaptı!

İki çocuk annesi deneyimli manken Çağla Şıkel düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Çağla Şıkel paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile herkesi şaşırtmıştı. Çağla Şıkel'in "Hamburgeri çok seviyorum. Patates kızartmasının kokusunu duyunca içine atlayıp yüzesim geliyor" sözleri sonrası zayıflığının sırrı merak konusu olmuştu. Sosyal medya hesabından sık sık spor paylaşımlarında bulunan Çağla Şıkel yine karın kası şovu yaptı. İşte 42 yaşında fit hali ile dikkat çeken ve beğeni toplayan paylaşımları...

Giriş Tarihi: 19.03.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 16:42
Çağla Şıkel Patates kızartmasının içinde yüzebilirim demişti... Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel yine karın kasları ile şov yaptı!

İki çocuk annesi deneyimli manken Çağla Şıkel düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Çağla Şıkel paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Çağla Şıkel Patates kızartmasının içinde yüzebilirim demişti... Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel yine karın kasları ile şov yaptı!

Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile herkesi şaşırtmıştı.

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Çağla Şıkel Patates kızartmasının içinde yüzebilirim demişti... Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel yine karın kasları ile şov yaptı!

Çağla Şıkel'in "Hamburgeri çok seviyorum. Patates kızartmasının kokusunu duyunca içine atlayıp yüzesim geliyor" sözleri sonrası zayıflığının sırrı merak konusu olmuştu.

Çağla Şıkel Patates kızartmasının içinde yüzebilirim demişti... Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel yine karın kasları ile şov yaptı!

Sosyal medya hesabından sık sık spor paylaşımlarında bulunan Çağla Şıkel yine karın kası şovu yaptı.

Çağla Şıkel Patates kızartmasının içinde yüzebilirim demişti... Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel yine karın kasları ile şov yaptı!

İşte 42 yaşında fit hali ile dikkat çeken ve beğeni toplayan paylaşımları...

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