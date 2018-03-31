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Çağla Şıkel podyumda o ismi gölgede bıraktı

Giriş Tarihi: 31.03.2018 12:58 Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 13:02
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Çağla Şıkel podyumda o ismi gölgede bıraktı
Çağla Şıkel podyumda o ismi gölgede bıraktı

İki çocuk annesi olan 39 yaşındaki manken Çağla Şıkel önceki akşam çıktığı defilede nefes kesti.

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Çağla Şıkel podyumda o ismi gölgede bıraktı
Çağla Şıkel podyumda o ismi gölgede bıraktı

Genç meslektaşı Çağla Şıkel'in gölgesinde kaldı.

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Çağla Şıkel podyumda o ismi gölgede bıraktı
Çağla Şıkel podyumda o ismi gölgede bıraktı

Mankenlere adaletli para verilmediği sürece Türkiye'de düzenlenen defilelere katılmayacağını iddia eden , önceki akşam Türk defilesinde yer aldı.

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Çağla Şıkel podyumda o ismi gölgede bıraktı
Çağla Şıkel podyumda o ismi gölgede bıraktı

2014'te "Yabancı mankenlere daha çok ücret veriliyor. Adaletli bir para sistemi getirilmediği sürece İstanbul Moda Haftası'na katılmayacağım" diyen podyumda olması dikkat çekti

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Çağla Şıkel podyumda o ismi gölgede bıraktı
Çağla Şıkel podyumda o ismi gölgede bıraktı

Çağla Şıkel'in adeta gölgesinde kalan , aynı zamanda podyumda düşme tehlikesi de atlattı. Bu üzerine Çağla Şıkel, Didem Soydan''ı teselli etti..

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Çağla Şıkel podyumda o ismi gölgede bıraktı
Çağla Şıkel podyumda o ismi gölgede bıraktı

Çağla Şıkel'in defile fotoğrafları...

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Çağla Şıkel podyumda o ismi gölgede bıraktı
Çağla Şıkel podyumda o ismi gölgede bıraktı
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