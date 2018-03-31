Çağla Şıkel podyumda o ismi gölgede bıraktı

İki çocuk annesi olan 39 yaşındaki manken Çağla Şıkel önceki akşam çıktığı defilede nefes kesti. Genç meslektaşı Didem Soydan Çağla Şıkel'in gölgesinde kaldı. Mankenlere adaletli para verilmediği sürece Türkiye'de düzenlenen defilelere katılmayacağını iddia eden Didem Soydan, önceki akşam Türk defilesinde yer aldı. 2014'te Yabancı mankenlere daha çok ücret veriliyor. Adaletli bir para sistemi getirilmediği sürece İstanbul Moda Haftası'na katılmayacağım diyen Didem Soydan podyumda olması dikkat çekti Çağla Şıkel'in adeta gölgesinde kalan Didem Soydan, aynı zamanda podyumda düşme tehlikesi de atlattı. Bu üzerine Çağla Şıkel, Didem Soydan''ı teselli etti.. Çağla Şıkel'in defile fotoğrafları...