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Haberler Galeri Çağla Şıkel yeni bir aşka mı yelken açtı? 'Gizemli arkadaş' iddialarına Çağla Şıkel'den açıklama!
Giriş Tarihi: 13.11.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 12:41

Çağla Şıkel yeni bir aşka mı yelken açtı? 'Gizemli arkadaş' iddialarına Çağla Şıkel'den açıklama!

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde Bomonti'de bir erkekle görüntülenmişti. Mekan içerisinde samimi olduğu görülen Şıkel'i, gizemli arkadaşı bir an olsun yalnız bırakmamıştı. Şıkel, 3 saat süren eğlencenin ardından arkadaşı ile birlikte mekandan çıkmış, görüntülendiğini fark edince bir anda hızlanıp aracına binmiş ve gözden kaybolmuştu. Yeni aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Çağla Şıkel'den açıklama gecikmedi.

Çağla Şıkel yeni bir aşka mı yelken açtı? ’Gizemli arkadaş’ iddialarına Çağla Şıkel’den açıklama!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki akşam AKM çıkışı görüntülendi.

Çağla Şıkel yeni bir aşka mı yelken açtı? ’Gizemli arkadaş’ iddialarına Çağla Şıkel’den açıklama!

AKM çıkışı konuşan Şıkel, "AKM'nin yeni halini çok beğendim. Çocukluğum burada geçmişti. Sınıf arkadaşlarımın dansını izledim. Çok duygulandım" dedi.

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Çağla Şıkel yeni bir aşka mı yelken açtı? ’Gizemli arkadaş’ iddialarına Çağla Şıkel’den açıklama!

GİZEMLİ ARKADAŞI MERAK KONUSU OLDU

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta Bomonti'de bir mekanda gizemli erkek arkadaşıyla görüntülenmişti.

Çağla Şıkel yeni bir aşka mı yelken açtı? ’Gizemli arkadaş’ iddialarına Çağla Şıkel’den açıklama!

"SEVGİLİM DEĞİL"

Kalbinin boş olduğunu ifade eden Şıkel, "Birileri kafasına göre yazmış. O kişi sevgilim değil" ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel yeni bir aşka mı yelken açtı? ’Gizemli arkadaş’ iddialarına Çağla Şıkel’den açıklama!

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Kenan Doğulu'nun Harbiye Açıkhava konserini dinlemeye giden Çağla Şıkel, muhabirlerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna yanıt vermişti.

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