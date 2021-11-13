Giriş Tarihi: 13.11.2021 12:38Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 12:41
Çağla Şıkel yeni bir aşka mı yelken açtı? 'Gizemli arkadaş' iddialarına Çağla Şıkel'den açıklama!
Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde Bomonti'de bir erkekle görüntülenmişti. Mekan içerisinde samimi olduğu görülen Şıkel'i, gizemli arkadaşı bir an olsun yalnız bırakmamıştı. Şıkel, 3 saat süren eğlencenin ardından arkadaşı ile birlikte mekandan çıkmış, görüntülendiğini fark edince bir anda hızlanıp aracına binmiş ve gözden kaybolmuştu. Yeni aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Çağla Şıkel'den açıklama gecikmedi.