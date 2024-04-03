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Haberler Galeri Çağla Şıkel’den Türker İnanoğlu’na duygusal veda: Sizin yüreklendirdiğiniz her şey oldu!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 19:15 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 19:15

Çağla Şıkel’den Türker İnanoğlu’na duygusal veda: Sizin yüreklendirdiğiniz her şey oldu!

Yeşilçam'ın efsane ismi, ünlü yapımcı, film yönetmeni 'Bay Sinema' lakaplı Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türker İnanoğlu ile ilgili duyurduğu acı haber, yapımcının hem ailesini, hem sevenlerini, hem de sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimler kendi kişisel hesaplarından taziye mesajları yazdı. Bu isimler arasında Çağla Şıkel'in duygusal paylaşımı ise dikkat çekti. Ünlü manken Çağla Şıkel, kişisel sayfasında yaptığı paylaşımın altına, "Çok ama çok eski günler nasıl olur da bu kadar dün gibi aklımda kalır…" diyerek başladığı notu ilgi topladı. İşte Çağla Şıkel'in Türker İnanoğlu'yla ilgili yazdığı o anlamlı bir o kadar da duygusal paylaşım!

Çağla Şıkel’den Türker İnanoğlu’na duygusal veda: Sizin yüreklendirdiğiniz her şey oldu!

Türk sinemasının "Bay Sinema" lakaplı yapımcısı Türker İnanoğlu 88 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

Çağla Şıkel’den Türker İnanoğlu’na duygusal veda: Sizin yüreklendirdiğiniz her şey oldu!

TÜRKLER İNANOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Koca paylaşımında, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

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Çağla Şıkel’den Türker İnanoğlu’na duygusal veda: Sizin yüreklendirdiğiniz her şey oldu!

AİLESİ VE SANAT CAMİASI YASA BOĞULDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türker İnanoğlu ile ilgili duyurduğu acı haber, yapımcının hem ailesini, hem sevenlerini, hem de sanat camiasını yasa boğdu.

Çağla Şıkel’den Türker İnanoğlu’na duygusal veda: Sizin yüreklendirdiğiniz her şey oldu!

ÇAĞLA ŞIKEL'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Ünlü isimler kendi kişisel hesaplarından taziye mesajları yazdı. Bu isimler arasında Çağla Şıkel'in duygusal paylaşımı ise dikkat çekti.

Çağla Şıkel’den Türker İnanoğlu’na duygusal veda: Sizin yüreklendirdiğiniz her şey oldu!

"YÜREKLENDİRDİĞİNİZ HER ŞEY OLDU VE OLUYOR"

Çağla Şıkel Türker İnanoğlu ile eski bir fotoğrafını paylaşarak, "Çok ama çok eski günler nasıl olur da bu kadar dün gibi aklımda kalır… Kalbime kazınır attığımız o kahkaha o heyecanım o gençliğim o nereye düştüğümü bilmezliğim o korkularım… Hepsi bir toz bulutu olurdu verdiğiniz cesaret ve bana olan güveninizle. Benim görmediğim sizin gördüğünüz benim cesaret edemediğim ama sizin yüreklendirdiğiniz her şey oldu ve oluyor Türker abim…"

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