Çağla Şıkel’den Türker İnanoğlu’na duygusal veda: Sizin yüreklendirdiğiniz her şey oldu!

"YÜREKLENDİRDİĞİNİZ HER ŞEY OLDU VE OLUYOR"

Çağla Şıkel Türker İnanoğlu ile eski bir fotoğrafını paylaşarak, "Çok ama çok eski günler nasıl olur da bu kadar dün gibi aklımda kalır… Kalbime kazınır attığımız o kahkaha o heyecanım o gençliğim o nereye düştüğümü bilmezliğim o korkularım… Hepsi bir toz bulutu olurdu verdiğiniz cesaret ve bana olan güveninizle. Benim görmediğim sizin gördüğünüz benim cesaret edemediğim ama sizin yüreklendirdiğiniz her şey oldu ve oluyor Türker abim…"