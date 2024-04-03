Giriş Tarihi: 03.04.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
19:15
Çağla Şıkel’den Türker İnanoğlu’na duygusal veda: Sizin yüreklendirdiğiniz her şey oldu!
Yeşilçam'ın efsane ismi, ünlü yapımcı, film yönetmeni 'Bay Sinema' lakaplı Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türker İnanoğlu ile ilgili duyurduğu acı haber, yapımcının hem ailesini, hem sevenlerini, hem de sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimler kendi kişisel hesaplarından taziye mesajları yazdı. Bu isimler arasında Çağla Şıkel'in duygusal paylaşımı ise dikkat çekti. Ünlü manken Çağla Şıkel, kişisel sayfasında yaptığı paylaşımın altına, "Çok ama çok eski günler nasıl olur da bu kadar dün gibi aklımda kalır…" diyerek başladığı notu ilgi topladı. İşte Çağla Şıkel'in Türker İnanoğlu'yla ilgili yazdığı o anlamlı bir o kadar da duygusal paylaşım!