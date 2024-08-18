Giriş Tarihi: 18.08.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
17:53
Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı ev büyüledi! İşte Çağla Şıkel’in 9 odalı lüks villası…
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Çağla Şıkel, her paylaşımıyla dikkat çekiyor. 4,5 milyon takipçisi bulunan Çağla Şıkel, günlük hayatından birçok kesit paylaşırken takipçilerinin de beğenisini kazanıyor. Ünlü manken- sunucu bu kez paylaşımlarıyla değil, İstanbul'da 2 oğluyla yaşadığı evle gündeme tekrar geldi. İşte Çağla Şıkel ve iki oğluyla birlikte yaşadığı 9 odalı süper lüks villası!