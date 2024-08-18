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Haberler Galeri Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı ev büyüledi! İşte Çağla Şıkel’in 9 odalı lüks villası…
Giriş Tarihi: 18.08.2024 17:53 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 17:53

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı ev büyüledi! İşte Çağla Şıkel’in 9 odalı lüks villası…

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Çağla Şıkel, her paylaşımıyla dikkat çekiyor. 4,5 milyon takipçisi bulunan Çağla Şıkel, günlük hayatından birçok kesit paylaşırken takipçilerinin de beğenisini kazanıyor. Ünlü manken- sunucu bu kez paylaşımlarıyla değil, İstanbul'da 2 oğluyla yaşadığı evle gündeme tekrar geldi. İşte Çağla Şıkel ve iki oğluyla birlikte yaşadığı 9 odalı süper lüks villası!

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı ev büyüledi! İşte Çağla Şıkel’in 9 odalı lüks villası…

44 yaşındaki deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel özel hayatı ile de sosyal medyanın markajında...

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı ev büyüledi! İşte Çağla Şıkel’in 9 odalı lüks villası…

Avukat Nail Gönenli ile evlilik yolunda hızla ilerleyen ilişkilerine geçtiğimiz günlerde nokta koyan Çağla Şıkel, hala oğulları ile Kuzey ve Uzay ile yalnız yaşıyor. Çağla Şıkel'in paylaşımlarına oğullarıyla eğlenceli halleri damga vuruyor.

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Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı ev büyüledi! İşte Çağla Şıkel’in 9 odalı lüks villası…

Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor.

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı ev büyüledi! İşte Çağla Şıkel’in 9 odalı lüks villası…

İşindeki başarısının yani sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları ilgi odağı oluyor.

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı ev büyüledi! İşte Çağla Şıkel’in 9 odalı lüks villası…

Çağla Şıkel'in iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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