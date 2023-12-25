Giriş Tarihi: 25.12.2023 18:19 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 18:19

Çağla Şıkel’in 800 metrekarelik 9 odalı lüks villası göz kamaştırdı! İşte Çağla Şıkel’in evi!

Son olarak katıldığı davette ışıltısıyla mest eden Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor. İşindeki başarısının yani sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları ilgi odağı oluyor. Çağla Şıkel'in iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı. İşte Çağla Şıkel'in şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşadığı süper lüks evi...