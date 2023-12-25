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Haberler Galeri Çağla Şıkel’in 800 metrekarelik 9 odalı lüks villası göz kamaştırdı! İşte Çağla Şıkel’in evi!
Giriş Tarihi: 25.12.2023 18:19 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 18:19

Çağla Şıkel’in 800 metrekarelik 9 odalı lüks villası göz kamaştırdı! İşte Çağla Şıkel’in evi!

Son olarak katıldığı davette ışıltısıyla mest eden Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor. İşindeki başarısının yani sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları ilgi odağı oluyor. Çağla Şıkel'in iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı. İşte Çağla Şıkel'in şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşadığı süper lüks evi...

Çağla Şıkel’in 800 metrekarelik 9 odalı lüks villası göz kamaştırdı! İşte Çağla Şıkel’in evi!

Katıldığı gecede siyah şıklığıyla göz dolduran Çağla Şıkel yine zarafetini konuşturdu. 44 yaşındaki deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel özel hayatı ile de sosyal medyanın markajında...

Çağla Şıkel’in 800 metrekarelik 9 odalı lüks villası göz kamaştırdı! İşte Çağla Şıkel’in evi!

Çağla Şıkel, hala oğulları ile Kuzey ve Uzay ile yalnız yaşıyor. Sevgilisi ile ayrı evlerde yaşayan Çağla Şıkel'in paylaşımlarına oğullarıyla eğlenceli halleri damga vuruyor.

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Çağla Şıkel’in 800 metrekarelik 9 odalı lüks villası göz kamaştırdı! İşte Çağla Şıkel’in evi!

Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor.

Çağla Şıkel’in 800 metrekarelik 9 odalı lüks villası göz kamaştırdı! İşte Çağla Şıkel’in evi!

İşindeki başarısının yani sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları ilgi odağı oluyor.

Çağla Şıkel’in 800 metrekarelik 9 odalı lüks villası göz kamaştırdı! İşte Çağla Şıkel’in evi!

Çağla Şıkel'in iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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