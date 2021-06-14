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Haberler Galeri Çağla Şıkel'in bikinili pozları Instagram'ı salladı! Karın kaslarıyla dikkat çeken Çağla Şıkel övgüleri topladı!
Giriş Tarihi: 14.06.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 10:25

Çağla Şıkel'in bikinili pozları Instagram'ı salladı! Karın kaslarıyla dikkat çeken Çağla Şıkel övgüleri topladı!

Tescilli güzel Çağla Şıkel, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Youtube'da da içerik üreten ünlü manken, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor. Yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Şıkel, tatil sezonunu açtı ve çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte soluğu Çeşme'de aldı. Bikinili pozlarını takipçilerinini beğenisine sunan 42 yaşındaki Çağla Şıkel, hayranlarını mest etti. Şıkel'in bikili pozlarında dikkati ise karın kasları çekti. İşte Çağla Şıkel'in öne çıkan tatil kareleri...

Çağla Şıkel'in bikinili pozları Instagram'ı salladı! Karın kaslarıyla dikkat çeken Çağla Şıkel övgüleri topladı!

Tescilli güzel Çağla Şıkel, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Youtube'da da içerik üreten ünlü manken, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor.

Çağla Şıkel'in bikinili pozları Instagram'ı salladı! Karın kaslarıyla dikkat çeken Çağla Şıkel övgüleri topladı!

Yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Şıkel, tatil sezonunu açtı.

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Çağla Şıkel'in bikinili pozları Instagram'ı salladı! Karın kaslarıyla dikkat çeken Çağla Şıkel övgüleri topladı!

Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte soluğu Çeşme'de aldı.

Çağla Şıkel'in bikinili pozları Instagram'ı salladı! Karın kaslarıyla dikkat çeken Çağla Şıkel övgüleri topladı!

42 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, siyah bikinisi ile verdiği bu pozu, "Tatil başlamıştır" notuyla 3 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.

Çağla Şıkel'in bikinili pozları Instagram'ı salladı! Karın kaslarıyla dikkat çeken Çağla Şıkel övgüleri topladı!

Ardından yeşil ceketi ile kamera karşısına geçen ünlü sunucu, bu karesini de sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

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