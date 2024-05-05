Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çağla Şıkel’in estetik yaptırmadan önceki halini görenler şaşırdı! Kim der ki Çağla Şıkel!
Giriş Tarihi: 05.05.2024 18:58 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 18:58

Çağla Şıkel’in estetik yaptırmadan önceki halini görenler şaşırdı! Kim der ki Çağla Şıkel!

Ünlü oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor. Ünlü sunucunun eski hali de geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yer aldı. İşte Çağla Şıkel'in estetik yaptırmadan önceki hali!

Çağla Şıkel’in estetik yaptırmadan önceki halini görenler şaşırdı! Kim der ki Çağla Şıkel!

44 yaşındaki deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel özel hayatı ile de sosyal medyada dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor.

Çağla Şıkel’in estetik yaptırmadan önceki halini görenler şaşırdı! Kim der ki Çağla Şıkel!

Avukat Nail Gönenli ile evlilik yolunda hızla ilerleyen ilişkilerine geçtiğimiz günlerde nokta koyan Çağla Şıkel, hala oğulları ile Kuzey ve Uzay ile yalnız yaşıyor. Çağla Şıkel'in paylaşımlarına oğullarıyla eğlenceli halleri damga vuruyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çağla Şıkel’in estetik yaptırmadan önceki halini görenler şaşırdı! Kim der ki Çağla Şıkel!

ESTETİKSİZ ESKİ HALİ ŞAŞIRTTI!

Ünlü mankenin estetiksiz hali geçtiğimiz gün sosyal medyada ilgi çekti.

Çağla Şıkel’in estetik yaptırmadan önceki halini görenler şaşırdı! Kim der ki Çağla Şıkel!

İşte Çağla Şıkel'in estetik yaptırmadan önceki hali!

Çağla Şıkel’in estetik yaptırmadan önceki halini görenler şaşırdı! Kim der ki Çağla Şıkel!

İşte Çağla Şıkel'in estetik yaptırmadan önceki hali!

SON DAKİKA