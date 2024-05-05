Çağla Şıkel’in estetik yaptırmadan önceki halini görenler şaşırdı! Kim der ki Çağla Şıkel!

Avukat Nail Gönenli ile evlilik yolunda hızla ilerleyen ilişkilerine geçtiğimiz günlerde nokta koyan Çağla Şıkel, hala oğulları ile Kuzey ve Uzay ile yalnız yaşıyor. Çağla Şıkel'in paylaşımlarına oğullarıyla eğlenceli halleri damga vuruyor.