Giriş Tarihi: 30.05.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
19:21
Çağla Şıkel’in estetik yaptırmadan önceki halini görenler şaşırdı! Kim der ki Çağla Şıkel!
Ünlü oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor. Ünlü sunucunun eski hali de geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yer aldı. İşte Çağla Şıkel'in estetik yaptırmadan önceki hali!