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Haberler Galeri Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey annesinin boyuna yetişti!
Giriş Tarihi: 15.09.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 09:37

Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey annesinin boyuna yetişti!

43 yaşında ve iki çocuk annesi olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel ayna pozu ile ilgi odağı oldu. Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Zamanının büyük kısmını spora ayıran Çağla Şıkel emeğinin karşılığını muhteşem fiziği ile alıyor. Örnek anneliği ile adından söz ettiren Şıkel, 12 yaşındaki oğlu Kuzey'le birlikte görüntülendi. Ünlü mankenin oğlu Kuzey'in, annesinin boyuna yetişmesi dikkatlerden kaçmadı.

Çağla Şıkel’in oğlu Kuzey annesinin boyuna yetişti!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmemeye çalışan Çağla Şıkel'in son olarak Tolga Akış ile aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Ancak ikili iddiaları ti'ye almıştı.

Çağla Şıkel’in oğlu Kuzey annesinin boyuna yetişti!

İki çocuk annesi Çağla Şıkel kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.

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Çağla Şıkel’in oğlu Kuzey annesinin boyuna yetişti!

Çağla Şıkel sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça dikkat çekiyor.

Çağla Şıkel’in oğlu Kuzey annesinin boyuna yetişti!

43 yaşındaki manken ve sunucu Şıkel, anneliğiyle de örnek oluyor.

Çağla Şıkel’in oğlu Kuzey annesinin boyuna yetişti!

Sunucu ve model Çağla Şıkel, önceki gün oğlu Kuzey ile birlikte görüntülendi.

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