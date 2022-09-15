Giriş Tarihi: 15.09.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 09:37

Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey annesinin boyuna yetişti!

43 yaşında ve iki çocuk annesi olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel ayna pozu ile ilgi odağı oldu. Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Zamanının büyük kısmını spora ayıran Çağla Şıkel emeğinin karşılığını muhteşem fiziği ile alıyor. Örnek anneliği ile adından söz ettiren Şıkel, 12 yaşındaki oğlu Kuzey'le birlikte görüntülendi. Ünlü mankenin oğlu Kuzey'in, annesinin boyuna yetişmesi dikkatlerden kaçmadı.