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Haberler Galeri Çağlar Ökten'le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’ın yakın dostu Safiye Soyman yaş farkıyla ilgili bakın ne dedi!
Giriş Tarihi: 22.04.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 15:26

Çağlar Ökten'le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’ın yakın dostu Safiye Soyman yaş farkıyla ilgili bakın ne dedi!

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'EVET' demişti. Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan ile Safiye Soyman ikilisi sosyal medyada sık sık yüzlerine uyguladıkları filtreler ile dalga konusu oluyor hatta kendileri de bunu espri konusu yapıyor. Safiye Soyman, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da nikah masasına oturacak olan yakın arkadaşı Seda Sayan ile Ökten arasındaki yaş farkı hakkında yorumda bulundu.

Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’ın yakın dostu Safiye Soyman yaş farkıyla ilgili bakın ne dedi!

Safiye Soyman, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da nikah masasına oturacak olan yakın arkadaşı Seda Sayan ile Ökten arasındaki yaş farkı hakkında yorumda bulundu.

Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’ın yakın dostu Safiye Soyman yaş farkıyla ilgili bakın ne dedi!

Posta'nın haberine göre; Müzik dünyasının sevilen isimleri, iftar yemeğinde toplandı. Safiye Soyman da davetliler arasındaydı.

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Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’ın yakın dostu Safiye Soyman yaş farkıyla ilgili bakın ne dedi!

Safiye Soyman, Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in aralarındaki yaş farkıyla ilgili konuştu.

Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’ın yakın dostu Safiye Soyman yaş farkıyla ilgili bakın ne dedi!

Ünlü isim, müstakbel damat adayının müzikal eğitimi ve karakterine de methiyeler düzerek; "Yaş dediğiniz nedir ki?"

Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’ın yakın dostu Safiye Soyman yaş farkıyla ilgili bakın ne dedi!

"Kimse bunlara takılmıyor. Ben de eskiden denk gelseydi kendimden genç biriyle olurdum ama kısmetime Faik geldi, 22 senedir beraberiz" ifadelerini kullandı.

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