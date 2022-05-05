Giriş Tarihi: 05.05.2022 14:52
Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
14:52
'Çakır' gözlerini annesinden almış! Oktay Kaynarca'nın maviş gözlü annesi ile pozuna beğeni yağdı!
Oktay Kaynarca sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Son olarak yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren sevilen oyuncu Oktay Kaynarca'yı Instagram'da 1.7 milyon kişi takip ediyor. Özel hayatı ile de oldukça merak edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca son olarak hayranlarının bayramını yaptığı paylaşım ile kutladı. 57 yaşındaki yakışıklı oyuncu Oktay Kaynarca'nın ailesi ile verdiği pozda annesi ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Oktay Kaynarca'nın annesi ile pozuna adeta beğeni ve yorum yağdı. "Çakır gözlerini annesinden almış" yorumları yapılan Oktay Kaynarca ile annesini bakalım siz benzetecek misiniz? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın annesi...