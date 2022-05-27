Giriş Tarihi: 27.05.2022 06:04 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 06:04

'Çalıkuşu'nun Feride'si Aydan Şener’in son paylaşımı sosyal medyada trend oldu! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, son hali ile magazin gündemine yine bomba gibi düştü. 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener geçtiğimiz günlerde 59 yaşına bastı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in fit hali de genç kızlara taş çıkarıyor. İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener için adeta yıllar tersine akmış! İşte Aydan Şener'in son hali...