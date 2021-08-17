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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilde aşka geldi! Hande Ataizi fiziği ile genç kızlara taş çıkardı...
Giriş Tarihi: 17.08.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 09:25

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilde aşka geldi! Hande Ataizi fiziği ile genç kızlara taş çıkardı...

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi güzelliği ile yıllara meydan okuyor. 47 yaşındaki Hande Ataizi sevgilisi ve oğlu ile tatil sezonunu Bodrum'da açmıştı. Geçtiğimiz günlerde tatillerine ara verip İstanbul'a dönen Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu, yarıda kestikleri tatillerine yeniden başladı. İkili Bodrum'dan önceki gün özel pozlar paylaştı. Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi ile pozlarını sosya medyadan paylaşan Hande Ataizi düzgün fiziği ile övgüleri topladı. Siyah mayosu ile boy gösteren Hande Ataizi fit hali ile genç kızlara taş çıkardı. Özellikle bacak kasları dikkat çeken Hande Ataizi formunu spora borçlu. İşte Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu ile beğeni yağan pozları...

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilde aşka geldi! Hande Ataizi fiziği ile genç kızlara taş çıkardı...

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi güzelliği ile yıllara meydan okuyor.

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilde aşka geldi! Hande Ataizi fiziği ile genç kızlara taş çıkardı...

47 yaşındaki Hande Ataizi sevgilisi ve oğlu ile tatil sezonunu Bodrum'da açmıştı.

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Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilde aşka geldi! Hande Ataizi fiziği ile genç kızlara taş çıkardı...

Geçtiğimiz günlerde tatillerine ara verip İstanbul'a dönen Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu, yarıda kestikleri tatillerine yeniden başladı.

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilde aşka geldi! Hande Ataizi fiziği ile genç kızlara taş çıkardı...

İkili Bodrum'dan önceki gün özel pozlar paylaştı.

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilde aşka geldi! Hande Ataizi fiziği ile genç kızlara taş çıkardı...

Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi ile pozlarını sosya medyadan paylaşan Hande Ataizi düzgün fiziği ile övgüleri topladı.

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