Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik de estetik harikası çıktı! Burcu Biricik'in "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki hali gündem oldu!

"Kırmızı Oda" dizisinde hayat verdiği 'Boncuk' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan, şimdilerde "Camdaki Kız" dizisinde hayat verdiği 'Nalan' karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Burcu Biricik, son dönemin en gözde oyuncuları arasında yer alıyor. Oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Biricik, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor. Burcu Biricik'in yıllar içindeki değişimi ise yeniden gündem oldu. Bir dönem "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde rol alan oyuncunun setten bir karesi, sosyal medyayı salladı. İşte Burcu Biricik'in "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki estetiksiz hali...