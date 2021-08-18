Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik kendini doğaya attı! Burcu Biricik’in çiftlik pozlarına beğeni yağdı!

Oyuncu Burcu Biricik, son dönemin en gözde oyuncuları arasında yer alıyor. Son dönemde "Kırmızı Oda" dizisinde hayat verdiği 'Boncuk' karakteriyle hayranlarını mest eden Burcu Biricik, şimdilerde "Camdaki Kız" dizisinin başrol karakteri olan 'Nalan'ı canlandırıyor. Oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Biricik, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Instagram'da neredeyse 3 milyon takipçiye sahip olan güzel oyuncu, son olarak çiftlikte çekilen fotoğraflarını yayınladı. Burcu Biricik'in "Tabiat aşkı" notuyla yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.