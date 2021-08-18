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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kendini doğaya attı! Burcu Biricik'in çiftlik pozlarına beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 18.08.2021 07:00 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 07:04

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kendini doğaya attı! Burcu Biricik'in çiftlik pozlarına beğeni yağdı!

Oyuncu Burcu Biricik, son dönemin en gözde oyuncuları arasında yer alıyor. Son dönemde "Kırmızı Oda" dizisinde hayat verdiği 'Boncuk' karakteriyle hayranlarını mest eden Burcu Biricik, şimdilerde "Camdaki Kız" dizisinin başrol karakteri olan 'Nalan'ı canlandırıyor. Oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Biricik, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Instagram'da neredeyse 3 milyon takipçiye sahip olan güzel oyuncu, son olarak çiftlikte çekilen fotoğraflarını yayınladı. Burcu Biricik'in "Tabiat aşkı" notuyla yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik kendini doğaya attı! Burcu Biricik’in çiftlik pozlarına beğeni yağdı!

Oyuncu Burcu Biricik, son dönemin en gözde oyuncuları arasında yer alıyor. Son dönemde "Kırmızı Oda" dizisinde hayat verdiği 'Boncuk' karakteriyle hayranlarını mest eden Burcu Biricik, şimdilerde "Camdaki Kız" dizisinin başrol karakteri olan 'Nalan'ı canlandırıyor.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik kendini doğaya attı! Burcu Biricik’in çiftlik pozlarına beğeni yağdı!

Eylül ayında yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Camdaki Kız'ın çekimleri de başladı.

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik kendini doğaya attı! Burcu Biricik’in çiftlik pozlarına beğeni yağdı!

Dizinin Nalan'ı Burcu Biricik Instagram hikayeler kısmından setten ilk kareyi paylaştı.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik kendini doğaya attı! Burcu Biricik’in çiftlik pozlarına beğeni yağdı!

Instagram'ı aktif olarak kullanan Burcu Biricik, çekimler için gittiği bir çiftlikte çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik kendini doğaya attı! Burcu Biricik’in çiftlik pozlarına beğeni yağdı!

Doğa tutkunluğuyla bilinen güzel oyuncu, tarladan domates toplarken çekilen bu karesini, "Tabiat aşkı, insanın ümitlerini boşa çıkarmayan yegâne aşktır" notuyla paylaştı.

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