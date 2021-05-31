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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i deliye döndüren yorum! Burcu Biricik takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 31.05.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 10:12

'ın Nalan'ı 'i deliye döndüren yorum! takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı!

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu , son dönemde adından en çok bahsedilen isimler arasında yer alıyor. "" dizisiyle şimdilerde 'Nalan' karakterine hayat veren , sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu son olarak hesabından yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Yüz binlerce beğeni gelen kareye oyuncunun bir takipçisi "Yaşlanmış sanki bu" şeklinde yorum yapınca ortalık karıştı. Sinirlerine hakim olamayan Burcu Biricik, verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i deliye döndüren yorum! Burcu Biricik takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı!

Hayat Şarkısı, Kuzgun, Kırmızı Oda ve son olarak dizisiyle ekrana gelen , ekranda olduğu kadar sosyal medyadan da hayranları tarafından takip ediliyor.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i deliye döndüren yorum! Burcu Biricik takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı!

Oyuncu, eşi Emre Yetkin ve arkadaşlarıyla eğlenceli anlarını sıklıkla paylaşıyor.

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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i deliye döndüren yorum! Burcu Biricik takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı!

Kırmızı Oda'da birlikte oynadığı Feyyaz Şerifoğlu ile bu kez dizisinde buluşan oyuncu, Nalan karakteri ile izleyiciyi her hafta sarsmaya devam ediyor.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i deliye döndüren yorum! Burcu Biricik takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı!

Aynı zamanda Netflix'te ekrana gelen Fatma dizisiyle de dünya çapında büyük dikkat çekmeyi başardı oyuncu.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i deliye döndüren yorum! Burcu Biricik takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı!

Yerli ve yabancı pek çok izleyiciden övgü dolu yorumlar almakta.

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