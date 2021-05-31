Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i deliye döndüren yorum! Burcu Biricik takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı!

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Burcu Biricik, son dönemde adından en çok bahsedilen isimler arasında yer alıyor. "Camdaki Kız" dizisiyle şimdilerde 'Nalan' karakterine hayat veren Burcu Biricik, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu son olarak Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Yüz binlerce beğeni gelen kareye oyuncunun bir takipçisi "Yaşlanmış sanki bu" şeklinde yorum yapınca ortalık karıştı. Sinirlerine hakim olamayan Burcu Biricik, verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı.