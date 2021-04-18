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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun Ajda Pekkan ile arasındaki ilişki şoke etti! Feyyaz Şerifoğlu'nun yıllar önceki hali olay oldu...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 11:57

'ın 'nun ile arasındaki ilişki şoke etti! Feyyaz Şerifoğlu'nun yıllar önceki hali olay oldu...

Sosyal medyada konuştuğu dizilerden olan oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Başrollerini ve 'nun paylaştığı dizide karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu 'daki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kariyerine şarkıcı kimliğiyle başlayan Feyyaz Şerifoğlu oyunculukta da zirveye emin adımlarla tırmanıyor. Yeni nesil oyunculardan olan Feyyaz Şerifoğlu'nun on parmağında on marifet. Sesinin güzelliğiyle 'ı da kendine hayran bırakan Feyyaz Şerifoğlu hakkında gerçekle herkesi şaşırttı. 2013'de 'ye katıldığı ortaya çıkan olay oldu...

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun Ajda Pekkan ile arasındaki ilişki şoke etti! Feyyaz Şerifoğlu'nun yıllar önceki hali olay oldu...

Sosyal medyada konuştuğu dizilerden olan oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun Ajda Pekkan ile arasındaki ilişki şoke etti! Feyyaz Şerifoğlu'nun yıllar önceki hali olay oldu...

Başrollerini ve 'nun paylaştığı dizide karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu 'daki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

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Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun Ajda Pekkan ile arasındaki ilişki şoke etti! Feyyaz Şerifoğlu'nun yıllar önceki hali olay oldu...

Kariyerine şarkıcı kimliğiyle başlayan oyunculukta da zirveye emin adımlarla tırmanıyor.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun Ajda Pekkan ile arasındaki ilişki şoke etti! Feyyaz Şerifoğlu'nun yıllar önceki hali olay oldu...

Yeni nesil oyunculardan olan 'nun on parmağında on marifet.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun Ajda Pekkan ile arasındaki ilişki şoke etti! Feyyaz Şerifoğlu'nun yıllar önceki hali olay oldu...

Sesinin güzelliğiyle 'ı da kendine hayran bırakan hakkında gerçekle herkesi şaşırttı.

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