Can Bonomo'dan oğu Roman ile ilk paylaşım geldi! İşte Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun oğulları Roman'dan ilk kare...

"Bir Başkadır" dizisindeki performansı ile dillerden düşmeyen güzel oyuncu Öykü Karayel, şarkıcı Can Bonomo ile iki yıllık birlikteliğin ardından Temmuz 2018'de nikah masasına otumuştu. Kısa süre sonra hamilelik müjdesini veren Öykü Karayel, iki gün önce bebeğini dünyaya getirdi. Oğullarına Roman adını veren Öykü Karayel ile Can Bonomo çiftinden ilk paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı Can Bonomo oğlu Roman ile ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Can Bonomo'nun oğlu Roman ile ilk pozu...