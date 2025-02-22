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Giriş Tarihi: 22.02.2025 07:46 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 07:46

Can Borcu'nda Handan kızını vazgeçirmeye çalışıyor

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" onuncu bölümüyle atv'de.

Can Borcu’nda Handan kızını vazgeçirmeye çalışıyor

10.Bölüm Özeti:

Yasemin, kardeşi Rüzgar'ı koruyabilmek için Ferit'in teklifini kabul etmek zorunda kalır. Handan bu karara karşı durmak için elinden geleni yapsa da Yasemin kararından vazgeçmeyeceğini açıklar.

Can Borcu’nda Handan kızını vazgeçirmeye çalışıyor

Mehmet ve Handan, Doğa'ya vurulma olayının perde arkasındaki gerçekleri açıklar.

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Can Borcu’nda Handan kızını vazgeçirmeye çalışıyor

Rüzgar, geçmişte yaptıklarından dolayı Doğa'dan özür diler ve kendisini affetmesini ister.

Can Borcu 9. Bölüm 2. Fragmanı izle

Can Borcu’nda Handan kızını vazgeçirmeye çalışıyor

Bu yüzleşmenin sonunda Doğa, Rüzgar'ı affedebilecek midir?

Can Borcu 10.Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı izle!

Can Borcu’nda Handan kızını vazgeçirmeye çalışıyor

Öte yandan Şükran, Yaşar hakkında öğrendiği gerçekler karşısında Yaşar'a bedel ödetmeye karar verir. Ancak sonuçları umduğu gibi gitmeyecektir.

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