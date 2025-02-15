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Giriş Tarihi: 15.02.2025 07:18 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 07:18

Can Borcu'nda Rüzgar suçunu itiraf ediyor

"Can Borcu" dokuzuncu bölümüyle bu akşam atv'de...

Can Borcu’nda Rüzgar suçunu itiraf ediyor

9.Bölüm Özeti:
Mehmet, hastaneye kaldırılır ve ağır geçen ameliyatın ardından yoğun bakıma alınır. Handan, Necmiye ve çocuklara babaları ile Emel hakkında gerçekleri açıklar. Çocuklar, annelerinin anlattıklarına inanmakta zorlanırken, Rüzgar dayanamayarak Mehmet'i vuran kişinin kendisi olduğunu itiraf eder.

Can Borcu’nda Rüzgar suçunu itiraf ediyor

Rüzgar'ın itirafının üzerine Yasemin ve Handan, Rüzgar'ı hapisten korumak için harekete geçer. Çınar bir tesadüf sonucu babasını vuran kişinin Rüzgar olduğunu anlayınca Yasemin'e babasına bir şey olması halinde Rüzgar'ın bunun bedelini ödeyeceğini kesin bir dille açıklar.

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Can Borcu’nda Rüzgar suçunu itiraf ediyor

Öte yandan, Efe'nin orijinal kaza videosunu göstermesiyle Rüzgar, Mehmet'in masum olduğunu anlayacak ve pişman olacaktır.

Can Borcu’nda Rüzgar suçunu itiraf ediyor

Hastanedeki gergin bekleyişin ardından Mehmet kendine gelecek ve yoğun bakımdan çıkacaktır, peki Rüzgar'ı affedecek midir?

Can Borcu 9. Bölüm 2. Fragmanı izle

Can Borcu’nda Rüzgar suçunu itiraf ediyor

Bu süreçte, Yasemin ve Çınar'ın arasında karşılıklı nefretle başlayan ilişkisi aşka doğru adım adım evrilmeye başlar.

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