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Giriş Tarihi: 31.01.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:05

Can Borcu'nda tehlike kapıya dayandı!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" yedinci bölümüyle atv'de.

Can Borcu’nda tehlike kapıya dayandı!

7.Bölüm Özeti:

Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrendikten sonra Handan'nın da bunu bildiğini öğrenen Emel, gizli planları, hesapları ve geçmişin gölgesinde yeni gerilimleri beraberinde getirir.

Can Borcu’nda tehlike kapıya dayandı!

Ferit, büyük bir adım atarak sevdiği kadının hayatında kalıcı bir yer edinmek isterken, Yasemin ailesi ve aşkı arasında zor bir karar vermek zorunda kalır.

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Can Borcu’nda tehlike kapıya dayandı!

Handan, geçmişin izlerini silmeye uğraşırken, çalışmaya başladığı atölyede beklenmedik gelişmelerle yüzleşir.

Can Borcu’nda tehlike kapıya dayandı!

Mehmet'in evini kurşunlatan Dayı Hakan, Mehmet'e yeni ve büyük sorunlar çıkaracağını belli eder.

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Can Borcu’nda tehlike kapıya dayandı!

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