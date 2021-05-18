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Haberler Galeri Can Yaman "Bu kadar da olmaz" dedirtti! Diletta Leotta'nın ihanete uğradığı iddia edilen Can Yaman'dan olay paylaşım!
Giriş Tarihi: 18.05.2021 13:52 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 14:01

"Bu kadar da olmaz" dedirtti! 'nın ihanete uğradığı iddia edilen 'dan olay paylaşım!

Ünü Türkiye sınırlarını aşan, özellikle 'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu , son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Aşk orucunu spiker ile bozan , kısa süreli ilişkisini ciddiye taşımıştı. Diletta Leotta'ya evlilik teklifi eden yakışıklı oyuncu, son günlerde ise ihanet iddialarıyla adından söz ettiriyor. Leotta'nın öpüşme fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından tüm gözlerin üzerinde olduğu oyuncu, ilişkisini sürdürmeye devam ediyor. Can Yaman geçen günlerde iddialara kulak tıkayarak sevgilisiyle birlikte tatile çıktı. 'dan yeni bir paylaşımda bulunan Yaman, "Birlikteyiz, mutluyuz" mesajı verdi.

Can Yaman Bu kadar da olmaz dedirtti! Diletta Leotta'nın ihanete uğradığı iddia edilen Can Yaman'dan olay paylaşım!

Ünü Türkiye sınırlarını aşan, özellikle 'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu , kariyerini İtalya'da sürdürmeye devam ediyor.

Can Yaman Bu kadar da olmaz dedirtti! Diletta Leotta'nın ihanete uğradığı iddia edilen Can Yaman'dan olay paylaşım!

Erkenci Kuş dizisiyle birlikte 'da büyük bir hayran kitlesi edinen , yapımı Sandokan dizisi için ülkeye gitti.

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Can Yaman Bu kadar da olmaz dedirtti! Diletta Leotta'nın ihanete uğradığı iddia edilen Can Yaman'dan olay paylaşım!

Uzun süredir 'da yaşayan , spor spikeri Diletta Deotta ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor.

Can Yaman Bu kadar da olmaz dedirtti! Diletta Leotta'nın ihanete uğradığı iddia edilen Can Yaman'dan olay paylaşım!

INSTAGRAM'DAN MUTLULUK POZU

Geçtiğimiz günlerde 'nın bir iş insanı ile yakalandığı şeklindeki haberler üzerine 'ın nasıl bir tavır alacağı da merak konusu olmuştu.

Can Yaman Bu kadar da olmaz dedirtti! Diletta Leotta'nın ihanete uğradığı iddia edilen Can Yaman'dan olay paylaşım!

Fotoğrafın ile 'nın ilişkisi başlamadan önce çekildiğinin ortaya çıktığı da medyaya yansımıştı.

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