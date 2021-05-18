Can Yaman Bu kadar da olmaz dedirtti! Diletta Leotta'nın ihanete uğradığı iddia edilen Can Yaman'dan olay paylaşım!

Ünü Türkiye sınırlarını aşan, özellikle İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Can Yaman, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Aşk orucunu İtalyan spiker Diletta Leotta ile bozan Can Yaman, kısa süreli ilişkisini ciddiye taşımıştı. Diletta Leotta'ya evlilik teklifi eden yakışıklı oyuncu, son günlerde ise ihanet iddialarıyla adından söz ettiriyor. Leotta'nın öpüşme fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından tüm gözlerin üzerinde olduğu oyuncu, ilişkisini sürdürmeye devam ediyor. Can Yaman geçen günlerde iddialara kulak tıkayarak sevgilisiyle birlikte tatile çıktı. Instagram'dan yeni bir paylaşımda bulunan Yaman, "Birlikteyiz, mutluyuz" mesajı verdi.