Can Yaman Diletta Leotta'nın elini bir an olsun bırakmadı! Can Yaman'ın centilmen halleri İtalyan sevgilisini mest etti!

Uzun süre rol arkadaşı Demet Özdemir'le adı aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Can Yaman, aradığı aşkı sonunda İtalya'da buldu. İş için bir süredir İtalya'da olan Can Yaman, geçtiğimiz aylarda gönlünü İtalyan spiker Diletta Leotta'ya kaptırdı. Şimdilerde ilişkileri tam gaz devam eden Can Yaman ve Diletta Leotta, önceki gün Milano sokaklarında el ele görüntülendi. Yakışıklı oyuncunun centilmen hareketleri dikkat çekerken, çiftin gözlerinden okunan mutluluğu hayranları tarafından büyük ilgi gördü.