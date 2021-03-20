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'nın elini bir an olsun bırakmadı! Can Yaman'ın centilmen halleri sevgilisini mest etti!

Uzun süre rol arkadaşı 'le adı aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu , aradığı aşkı sonunda 'da buldu. İş için bir süredir İtalya'da olan Can Yaman, geçtiğimiz aylarda gönlünü spiker 'ya kaptırdı. Şimdilerde ilişkileri tam gaz devam eden Can Yaman ve Diletta Leotta, önceki gün sokaklarında el ele görüntülendi. Yakışıklı oyuncunun centilmen hareketleri dikkat çekerken, çiftin gözlerinden okunan mutluluğu hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 20.03.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 12:23
Can Yaman Diletta Leotta'nın elini bir an olsun bırakmadı! Can Yaman'ın centilmen halleri İtalyan sevgilisini mest etti!

Uzun süre rol arkadaşı 'le adı aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu , aradığı aşkı sonunda 'da buldu. İş için bir süredir İtalya'da olan Can Yaman, geçtiğimiz aylarda gönlünü spiker 'ya kaptırdı.

Can Yaman Diletta Leotta'nın elini bir an olsun bırakmadı! Can Yaman'ın centilmen halleri İtalyan sevgilisini mest etti!

ve aşkı doludizgin devam ediyor. Ünlü çift hem Türkiye'de hem de 'da gündem olmaya devam ediyor.

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Can Yaman Diletta Leotta'nın elini bir an olsun bırakmadı! Can Yaman'ın centilmen halleri İtalyan sevgilisini mest etti!

Dizi projesi için uzun bir süredir 'da bulunan ünlü oyuncu , gönlünü spor spikeri 'ya kaptırmış, ikilinin bu aşkı Türkiye ve İtalya'da sürpriz aşk olarak yorumlanmıştı.

Can Yaman Diletta Leotta'nın elini bir an olsun bırakmadı! Can Yaman'ın centilmen halleri İtalyan sevgilisini mest etti!

geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile sokaklarında görüntülendi.

Can Yaman Diletta Leotta'nın elini bir an olsun bırakmadı! Can Yaman'ın centilmen halleri İtalyan sevgilisini mest etti!

sokaklarında romantik yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan ikilinin el ele yer aldıkları kareleri ise magazin gündemine damga vurdu.

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