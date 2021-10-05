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Haberler Galeri Can Yaman evlilik teklifi ettiği Diletta Leotta'yı çabuk unuttu! Gönlünü başka bir İtalyan güzele kaptırdı!
Giriş Tarihi: 05.10.2021 15:47 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 15:54

Can Yaman evlilik teklifi ettiği Diletta Leotta'yı çabuk unuttu! Gönlünü başka bir İtalyan güzele kaptırdı!

Geçtiğimiz aylarda yeni dizisi için İtalya'ya yerleşen ünlü oyuncu Can Yaman, kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. İtalya'da gönlünü spiker Diletta Leotta'ya kaptıran Can Yaman, geçtiğimiz günlerde ilişkisine nokta koymuştu. Evlilik teklifi ettiği, hatta ailesiyle tanıştırdığı Diletta Leotta'yı çabuk unutan Yaman'ın, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Yakışıklı oyuncunun, rol arkadaşı olan model ve oyuncu Francesca Chillemi ile yakınlaştığı öne sürüldü. İkilinin o karesi, dedikoduları alevlendirdi. İşte detaylar...

Can Yaman evlilik teklifi ettiği Diletta Leotta’yı çabuk unuttu! Gönlünü başka bir İtalyan güzele kaptırdı!

İtalyan spiker sevgilisi Diletta Leotta'dan ayrıldığı iddia edilen Can Yaman, yeni rol arkadaşı Francesca Chillemi'yle aşk şovuna başladı.

Can Yaman evlilik teklifi ettiği Diletta Leotta’yı çabuk unuttu! Gönlünü başka bir İtalyan güzele kaptırdı!

"Sandokan" dizisi öncesi "Violet Like the Sea" projesinde ünlü oyuncu Francesca Chillemi ile başrol oynayan Yaman, önceki gün paylaştığı pozuyla kafa karıştırdı.

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Can Yaman evlilik teklifi ettiği Diletta Leotta’yı çabuk unuttu! Gönlünü başka bir İtalyan güzele kaptırdı!

Bu karede Chillemi'nin, Can Yaman'a aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı.

Can Yaman evlilik teklifi ettiği Diletta Leotta’yı çabuk unuttu! Gönlünü başka bir İtalyan güzele kaptırdı!

REKLAM MI, AŞK MI?

Kimileri oyuncunun yeni reklam peşinde olduğunu söylerken kimileri de İtalyan güzelin kalbini Can Yaman'a kaptırdığı yorumunu yaptı.

Can Yaman evlilik teklifi ettiği Diletta Leotta’yı çabuk unuttu! Gönlünü başka bir İtalyan güzele kaptırdı!

Diletta Leotta ile fotoğraflarını Instagram sayfasından silmeyen Yaman'ın İtalya'nın en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Francesca Chillemi ile adının aşk dedikodusuna karışması yabancı basında da haber oldu.

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