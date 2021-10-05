Can Yaman evlilik teklifi ettiği Diletta Leotta’yı çabuk unuttu! Gönlünü başka bir İtalyan güzele kaptırdı!

Geçtiğimiz aylarda yeni dizisi için İtalya'ya yerleşen ünlü oyuncu Can Yaman, kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. İtalya'da gönlünü spiker Diletta Leotta'ya kaptıran Can Yaman, geçtiğimiz günlerde ilişkisine nokta koymuştu. Evlilik teklifi ettiği, hatta ailesiyle tanıştırdığı Diletta Leotta'yı çabuk unutan Yaman'ın, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Yakışıklı oyuncunun, rol arkadaşı olan model ve oyuncu Francesca Chillemi ile yakınlaştığı öne sürüldü. İkilinin o karesi, dedikoduları alevlendirdi. İşte detaylar...