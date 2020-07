Can Yaman ile çok yakıştırılıyor ama... Özge Gürel meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...

Can Yaman ile Özge Gürel daha önce Dolunay dizisi ile çok sevilmişti. Birbirlerine çok yakıştırılan Can Yaman ile Özge Gürel'i sevgili olarak hayal edenlerin sayısı ise oldukça fazla. Sosyal medyanın ilgi odağı olan başarılı oyuncular özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Can Yaman'ın geçtiğimiz haftalarda adı yeniden Demet Özdemir ile anılmıştı. Özge Gürel'in sevgilisi de ünlü bir oyuncu çıktı. Özge Gürel, uzun süredir yine yakışıklı bir oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile birlikte. İşte Özge Gürel'in sevgilisi Serkan Çayoğlu ile paylaşımlarından bazıları...