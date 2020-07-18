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Haberler Galeri Can Yaman ile çok yakıştırılıyor ama... Özge Gürel meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...

ile çok yakıştırılıyor ama... meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...

ile daha önce Dolunay dizisi ile çok sevilmişti. Birbirlerine çok yakıştırılan Can Yaman ile Özge Gürel'i sevgili olarak hayal edenlerin sayısı ise oldukça fazla. Sosyal medyanın ilgi odağı olan başarılı oyuncular özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Can Yaman'ın geçtiğimiz haftalarda adı yeniden ile anılmıştı. de ünlü bir oyuncu çıktı. Özge Gürel, uzun süredir yine yakışıklı bir oyuncu olan ile birlikte. İşte Özge Gürel'in sevgilisi Serkan Çayoğlu ile paylaşımlarından bazıları...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 10:38
Can Yaman ile çok yakıştırılıyor ama... Özge Gürel meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...

ile daha önce Dolunay dizisi ile çok sevilmişti. Birbirlerine çok yakıştırılan Can Yaman ile Özge Gürel'i sevgili olarak hayal edenlerin sayısı ise oldukça fazla.

Can Yaman ile çok yakıştırılıyor ama... Özge Gürel meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...

Sosyal medyanın ilgi odağı olan başarılı oyuncular özel hayatlarıyla da merak konusu oldu.

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Can Yaman ile çok yakıştırılıyor ama... Özge Gürel meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...

'ın geçtiğimiz haftalarda adı yeniden ile anılmıştı. 'in sevgilisi de ünlü bir oyuncu çıktı.

Can Yaman ile çok yakıştırılıyor ama... Özge Gürel meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...

, uzun süredir yine yakışıklı bir oyuncu olan ile birlikte. İşte Serkan Çayoğlu ile paylaşımlarından bazıları...

Can Yaman ile çok yakıştırılıyor ama... Özge Gürel meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...
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Can Yaman ile çok yakıştırılıyor ama... Özge Gürel meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...
Can Yaman ile çok yakıştırılıyor ama... Özge Gürel meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...
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