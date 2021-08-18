Can Yaman ile İtalyan sevgilisi Diletta Leotta hakkında flaş ayrılık iddiası! Can Yaman Diletta Leotta’nın doğum gününe katılmayınca...

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, son günlerde özel hayatıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Geçen aylarda aradığı aşkı İtalya'da bulan Can Yaman, gönlünü İtalyan spiker Diletta Leotta'ya kaptırmıştı. 'Reklam birlikteliği' ve 'ihanet' iddialarını umursamadan doludizgin ilişki sürdüren çift hakkında son olarak flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği ve ailesiyle tanıştırdığı Diletta Leotta ile ayrıldığı öne sürüldü. Önceki gün 30 yaşına basan İtalyan spor spikerinin doğum gününde tek başına poz vermesi "Can Yaman ile Diletta Leottaayrıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi ve iddiaları güçlendirdi. İşte tüm detaylar...