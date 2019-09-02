Can Yaman, Türk oyuncular içinde birinci! İşte dünyanın en yakışıklı isimleri…

Hem oyunculuktaki başarısı hem de yakışıklılığıyla adından sıkça söz ettiren Can Yaman'dan bir rekor daha geldi. Son dönemde magazin dünyasında adını sık duyduğumuz Can Yaman, açıklanan IMDb Starmetre sonuçlarına göre, Türk oyuncular içinde birinci oldu. Can Yaman geçtiğimizi günlerde, ABD'de televizyon ve eğlence dünyasının nabzını tutan 'EOnline' sitesinde birinci seçilmişti. Sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi olan Can Yaman 29 yaşındadır.

İşte Can Yaman başta olmak üzere dünyanın en yakışıklı isimleri…