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  • Can Yaman, Türk oyuncular içinde birinci! İşte dünyanın en yakışıklı isimleri…

, Türk oyuncular içinde birinci! İşte

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan , Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti. Başarılı oyunculuğuyla gönüllerde taht kuran Can Yaman yakışıklılığıyla genç kızların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Rol aldığı dizilerin yanı sıra giyim kuşamı ve yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Can Yaman, 1989 yılında İstanbul doğumludur. Magazin kulislerinin sık konuşulan ismi Can Yaman, edinilen son bilgiye göre bugün açıklanan IMDb Starmetre sonuçlarında Türk oyuncular içinde birinci oldu. Dünya çapında 11 milyonu aşkın isim arasında da ilk 3000 arasına girdi. İşte Can Yaman başta olmak üzere

Giriş Tarihi: 02.09.2019 23:40 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 23:41
Can Yaman, Türk oyuncular içinde birinci! İşte dünyanın en yakışıklı isimleri…

Hem oyunculuktaki başarısı hem de yakışıklılığıyla adından sıkça söz ettiren 'dan bir rekor daha geldi. Son dönemde magazin dünyasında adını sık duyduğumuz Can Yaman, açıklanan IMDb Starmetre sonuçlarına göre, Türk oyuncular içinde birinci oldu. Can Yaman geçtiğimizi günlerde, ABD'de televizyon ve eğlence dünyasının nabzını tutan 'EOnline' sitesinde birinci seçilmişti. Sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi olan Can Yaman 29 yaşındadır.

İşte Can Yaman başta olmak üzere dünyanın en yakışıklı isimleri…

Can Yaman, Türk oyuncular içinde birinci! İşte dünyanın en yakışıklı isimleri…
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Can Yaman, Türk oyuncular içinde birinci! İşte dünyanın en yakışıklı isimleri…
Can Yaman, Türk oyuncular içinde birinci! İşte dünyanın en yakışıklı isimleri…
Can Yaman, Türk oyuncular içinde birinci! İşte dünyanın en yakışıklı isimleri…
Can Yaman, Türk oyuncular içinde birinci! İşte dünyanın en yakışıklı isimleri…
Can Yaman, Türk oyuncular içinde birinci! İşte dünyanın en yakışıklı isimleri…
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