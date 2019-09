Can Yaman, Türk oyuncular içinde birinci! İşte dünyanın en yakışıklı isimleri…

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Can Yaman, Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti. Başarılı oyunculuğuyla gönüllerde taht kuran Can Yaman yakışıklılığıyla genç kızların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Rol aldığı dizilerin yanı sıra giyim kuşamı ve yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Can Yaman, 1989 yılında İstanbul doğumludur. Magazin kulislerinin sık konuşulan ismi Can Yaman, edinilen son bilgiye göre bugün açıklanan IMDb Starmetre sonuçlarında Türk oyuncular içinde birinci oldu. Dünya çapında 11 milyonu aşkın isim arasında da ilk 3000 arasına girdi. İşte Can Yaman başta olmak üzere dünyanın en yakışıklı isimleri…