Can Yaman'a Amerikalı siteden kötü haber! Aralarında 3 Türk'ün de olduğu listede adı yok
Can Yaman'a Amerikalı siteden kötü haber! Aralarında 3 Türk'ün de olduğu listede adı yok
Açıklamalarıyla büyük tepki toplayan Can Yaman'a Amerikalı siteden kötü haber! Can Yaman son dönemde Türkiye'nin en fazla adını duyduğu isimlerden biri. Skandallarla gündeme gelen ve reklam kokan İspanya'daki izdiham görüntüleri çok konuşulan Can Yaman'a ünlü Amerikan sitesinden de kötü sürpriz var! Aralarında ünlülerin de olduğu birçok isim Can Yaman'a tepki göstermişti. Dünyanın en yakışıklıları sıralaması yapıldı. Listede 3 Türk yakışıklı da var ve Can Yaman bu isimlerden biri değil. Peki o isimler kimler? Ezber bozan liste yayınlandı! Listeye kimi çok ünlü isimler giremezken tam 3 Türk kendine yer buldu! İşte dünyanın en yakışıklısı denilen isimler. Yıllardır düzenli olarak belirlenen isimler bu sene de açıklandı. Peki Dünyanın en yakışıklı yıldızları kimler? Bu sorunun her yıl cevabını arayan ünlü Amerikan internet sitesi bu yıl da zirvedekileri belirledi. Üstelik listede tam 3 Türk var. Her yıl merakla beklenen Dünyanın en yakışıklı isimleri listesine giremeyen ünlüler de var elbette. Peki bu listeye giren isimler hangileri? En yakışıklılar listesine giren Türkler kim? İşte o 50 isim ve aralarındaki Türk yıldızlar! Sonuçlar sizin için bir hayalkırıklığı ya da sürpriz de olabilir. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 10.12.2019
10:51
Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
11:37
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