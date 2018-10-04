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'ın gergin gecesi

Oyuncu Can Yaman önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Yanında da sarışın bir kadın vardı.

Giriş Tarihi: 04.10.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 09:50
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'ın gergin gecesi
Can Yaman'ın gergin gecesi

'ın adı 2 hafta önce rol arkadaşı Demet Özdemir ile anılmıştı.

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'ın gergin gecesi
Can Yaman'ın gergin gecesi

Sonra da Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi Rabia Yaman ile flört etmeye başladığı söylenmişti.

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'ın gergin gecesi
Can Yaman'ın gergin gecesi

iki dedikoduyu da yalanlamıştı. Genç kızların gözdesi olan oyuncu önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Yanında da sarışın bir kadın vardı.

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'ın gergin gecesi
Can Yaman'ın gergin gecesi

TELAŞLANDILAR

İkili flaşların patlamasıyla telaşlandı. Arkadaşı yüzünü saklamaya çalıştı.

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'ın gergin gecesi
Can Yaman'ın gergin gecesi

da habercilere tepki gösterip "Siz kimsiniz beni çekiyorsunuz" diye bağırdı.

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'ın gergin gecesi
Can Yaman'ın gergin gecesi

"Hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna ise "Hayır, alakası yok" yanıtını vermekle yetindi.

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'ın gergin gecesi
Can Yaman'ın gergin gecesi

ceketinin yakasını düzelten arkadaşını sonra taksiye bindirdi.

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