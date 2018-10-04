Can Yaman'ın gergin gecesi

Oyuncu Can Yaman önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Yanında da sarışın bir kadın vardı. Can Yaman'ın adı 2 hafta önce rol arkadaşı Demet Özdemir ile anılmıştı. Sonra da Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi Rabia Yaman ile flört etmeye başladığı söylenmişti. Can Yaman iki dedikoduyu da yalanlamıştı. Genç kızların gözdesi olan oyuncu önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Yanında da sarışın bir kadın vardı. TELAŞLANDILAR İkili flaşların patlamasıyla telaşlandı. Arkadaşı yüzünü saklamaya çalıştı. Can Yaman da habercilere tepki gösterip 'Siz kimsiniz beni çekiyorsunuz' diye bağırdı. 'Hanımefendi sevgiliniz mi?' sorusuna ise 'Hayır, alakası yok' yanıtını vermekle yetindi. Can Yaman ceketinin yakasını düzelten arkadaşını sonra taksiye bindirdi.