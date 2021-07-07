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Haberler Galeri Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta estetik harikası çıktı! Diletta Leotta'nın estetiksiz halini görenler tanıyamadı!
Giriş Tarihi: 07.07.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 16:29

Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta estetik harikası çıktı! Diletta Leotta'nın estetiksiz halini görenler tanıyamadı!

Ünlü oyuncu Can Yaman, son dönemde özel hayatıyla adından epey söz ettiriyor. Geçen aylarda aradığı aşkı İtalya'da bulan Can Yaman, gönlünü İtalyan spiker Diletta Leotta'ya kaptırmıştı. 'Reklam birlikteliği' ve 'ihanet' iddialarını umursamadan doludizgin ilişki sürdüren çift, şimdilerde Türkiye tatillerine devam ediyor. Yaman ile ilişkisinin ortaya çıkmasıyla mercek altına alınan Diletta Leotta'nın, son olarak estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. Ünlü spikerin eski halini görenler tanımakta zorlandı! İşte Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın ilk kez ortaya çıkan estetiksiz kareleri...

Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta estetik harikası çıktı! Diletta Leotta'nın estetiksiz halini görenler tanıyamadı!

Ünlü oyuncu Can Yaman, son dönemde özel hayatıyla adından epey söz ettiriyor. Geçen aylarda aradığı aşkı İtalya'da bulan Can Yaman, gönlünü İtalyan spiker Diletta Leotta'ya kaptırmıştı.

Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta estetik harikası çıktı! Diletta Leotta'nın estetiksiz halini görenler tanıyamadı!

'Reklam birlikteliği' ve 'ihanet' iddialarını umursamadan doludizgin ilişki sürdüren çift, şimdilerde Türkiye tatillerine devam ediyor.

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Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta estetik harikası çıktı! Diletta Leotta'nın estetiksiz halini görenler tanıyamadı!

Yaman ile ilişkisinin ortaya çıkmasıyla ilgi odağı olan İtalyan spiker Diletta Leotta, sosyal medyada mercek altına alındı.

Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta estetik harikası çıktı! Diletta Leotta'nın estetiksiz halini görenler tanıyamadı!

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz fotoğrafları "Magazin D Yaz"da ortaya çıktı.

Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta estetik harikası çıktı! Diletta Leotta'nın estetiksiz halini görenler tanıyamadı!

Burun ve meme estetiği yaptıran Leotta'nın daha sonra da dudaklarını dolguyla büyüttüğü öğrenildi.

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