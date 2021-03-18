Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın dekoltesi sosyal medyayı adeta salladı! İşte Can Yaman'ın servetini ayaklarına serdiği sevgilisi Diletta Leotta cesur pozları...

'ın sevgilisi 'nın dekoltesi sosyal medyayı adeta salladı! İşte Can Yaman'ın servetini ayaklarına serdiği sevgilisi Diletta Leotta cesur pozları...

Bir reklam çekimi için 'ya giden gönlünü İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden 'ya kaptırmıştı. İlk başlarda reklam birlikteliği olduğu iddia edilen Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında sürpriz bir gelişme yaşanmıştı. Romantik bir evlilik teklifi ile aşkını göklere yazan Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta'dan da 'Evet' yanıtını almıştı. ile sosyal medyayı salladı... İşte Can Yaman'ın servetini ayaklarına serdiği sevgilisi ...

Giriş Tarihi: 18.03.2021 07:37 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 07:37
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın dekoltesi sosyal medyayı adeta salladı! İşte Can Yaman'ın servetini ayaklarına serdiği sevgilisi Diletta Leotta cesur pozları...

Bir reklam çekimi için 'ya giden gönlünü İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden 'ya kaptırmıştı.

Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın dekoltesi sosyal medyayı adeta salladı! İşte Can Yaman'ın servetini ayaklarına serdiği sevgilisi Diletta Leotta cesur pozları...

İlk başlarda reklam birlikteliği olduğu iddia edilen ile aşkında sürpriz bir gelişme yaşanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın dekoltesi sosyal medyayı adeta salladı! İşte Can Yaman'ın servetini ayaklarına serdiği sevgilisi Diletta Leotta cesur pozları...

Romantik bir evlilik teklifi ile aşkını göklere yazan sevgilisi 'dan da 'Evet' yanıtını almıştı.

Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın dekoltesi sosyal medyayı adeta salladı! İşte Can Yaman'ın servetini ayaklarına serdiği sevgilisi Diletta Leotta cesur pozları...

'ın sevgilisi dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı...

Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın dekoltesi sosyal medyayı adeta salladı! İşte Can Yaman'ın servetini ayaklarına serdiği sevgilisi Diletta Leotta cesur pozları...

İşte 'ın servetini ayaklarına serdiği sevgilisi 'nın cesur pozları...

SON DAKİKA