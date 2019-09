Can Yaman’ın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! O isimle aynı mekanda..

Ünlü oyuncu Can Yaman fena halde yakalandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen isimle aynı mekanda olan Aslışah Alkoçlar ile bir kez daha görüntülenen Can Yaman sosyal medyada gündeme oturdu. Milyonlarca hayranı bulunan hem ülkemizde hem dünyada oldukça sevilen ünlü oyuncu sık sık magazin gündemine geliyor. Geçtiğimiz aylarda da bir başka isimle adı anılan Can Yaman ismi bu sefer sosyetenin ünlü isimlerinden Aslışah Alkoçlar ile gündeme geldi. Aynı mekanda birlikte görüntülenen ve çıkışta magazincilerin sorularını yanıtsız bırakan ikili "Birlikteler mi?" sorusunu gündeme getirdi. Önceleri de aşk yaşadıkları iddia edilen çiftin bir kez daha birlikte görüntülenmesi iddiaların gerçekliğini gözler önüne serdi. Bebek'te bir mekanda eğlenen ikili birlikte görüntü vermemek için çabalarken mekandan da ayrı ayrı çıktı. Can Yaman, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yugoslav kökenli olan Yaman, ilk ve ortaokulu Bilfen Koleji'nde, liseyi ise İtalya Lisesi'nde okudu. Okul hayatı başarılarla dolu olan Can Yaman, liseyi birincilikle bitirdi. Öğrenci değişim programı kapsamında Amerika'ya giden Yaman, burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğeni de olan Can Yaman aynı zamanda lisanslı basketbolcudur. Aslışah Alkoçlar ise Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar evliliğinin meyvesi, ikilinin küçük kızlarıdır. Ablası ise Neslişah Alkoçlar'dır. Hülya Koçyiğit'in torunudur. 1993 doğumludur. 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda milli sporcu olmuştur. Annesi hem de babası sosyetenin gözbebeği turizmciler olması sebebiyle tatil yerlerinde sıkça görüntülenen Alkoçlar, böylelikle medyatik bir isim haline gelmiştir. İşte birlikte oldukları iddia edilen Can Yaman ile Aslışah Alkoçlar başta olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri…