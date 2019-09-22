Can Yaman’ın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! O isimle aynı mekanda..

Magazin gündemine bomba gibi düşen Can Yaman ismi bu sefer özel hayatı ile gündeme geldi. Aslışah Alkoçlar ile birlikte görüntülenen ünlü oyuncu Bebek'te bir mekanda birlikte eğlenirken kameralara yakalandı. Çıkışta aynı anda görüntü vermemek için çabalayan ikili geçtiğimiz günlerde de birlikte görüntülenmiş, ancak aşk iddialarını yalanlamıştı.

Sizler için hazırladığımız haberimizde başta Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar olmak üzere diğer ünlü isimlerin sevgilileri ve eşlerini bulabilirsiniz.