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  • Can Yaman’ın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! O isimle aynı mekanda..

’ın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! O isimle aynı mekanda..

Ünlü oyuncu fena halde yakalandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen isimle aynı mekanda olan ile bir kez daha görüntülenen sosyal medyada gündeme oturdu. Milyonlarca hayranı bulunan hem ülkemizde hem dünyada oldukça sevilen ünlü oyuncu sık sık magazin gündemine geliyor. Geçtiğimiz aylarda da bir başka isimle adı anılan Can Yaman ismi bu sefer sosyetenin ünlü isimlerinden ile gündeme geldi. Aynı mekanda birlikte görüntülenen ve çıkışta magazincilerin sorularını yanıtsız bırakan ikili "Birlikteler mi?" sorusunu gündeme getirdi. Önceleri de aşk yaşadıkları iddia edilen çiftin bir kez daha birlikte görüntülenmesi iddiaların gerçekliğini gözler önüne serdi. Bebek'te bir mekanda eğlenen ikili birlikte görüntü vermemek için çabalarken mekandan da ayrı ayrı çıktı. Can Yaman, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yugoslav kökenli olan Yaman, ilk ve ortaokulu Bilfen Koleji'nde, liseyi ise İtalya Lisesi'nde okudu. Okul hayatı başarılarla dolu olan Can Yaman, liseyi birincilikle bitirdi. Öğrenci değişim programı kapsamında Amerika'ya giden Yaman, burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğeni de olan Can Yaman aynı zamanda lisanslı basketbolcudur. Aslışah Alkoçlar ise Gülşah Soydan ve evliliğinin meyvesi, ikilinin küçük kızlarıdır. Ablası ise 'dır. 'in torunudur. 1993 doğumludur. 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda milli sporcu olmuştur. Annesi hem de babası sosyetenin gözbebeği turizmciler olması sebebiyle tatil yerlerinde sıkça görüntülenen Alkoçlar, böylelikle medyatik bir isim haline gelmiştir. İşte birlikte oldukları iddia edilen Can Yaman ile Aslışah Alkoçlar başta olmak üzere ve eşleri…

Giriş Tarihi: 22.09.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 12:50
Can Yaman’ın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! O isimle aynı mekanda..

Magazin gündemine bomba gibi düşen ismi bu sefer özel hayatı ile gündeme geldi. ile birlikte görüntülenen ünlü oyuncu Bebek'te bir mekanda birlikte eğlenirken kameralara yakalandı. Çıkışta aynı anda görüntü vermemek için çabalayan ikili geçtiğimiz günlerde de birlikte görüntülenmiş, ancak aşk iddialarını yalanlamıştı.

Sizler için hazırladığımız haberimizde başta Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar olmak üzere diğer ünlü isimlerin sevgilileri ve eşlerini bulabilirsiniz.

Can Yaman’ın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! O isimle aynı mekanda..

ERCAN - NAZAN KESAL

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Can Yaman’ın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! O isimle aynı mekanda..
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Can Yaman’ın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! O isimle aynı mekanda..
Can Yaman’ın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! O isimle aynı mekanda..

HAYFA SAFİ TULUN

Can Yaman’ın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! O isimle aynı mekanda..
Can Yaman’ın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! O isimle aynı mekanda..
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