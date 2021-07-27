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Haberler Galeri Can Yaman'ın spor paylaşımı olay yarattı! İlginç hareketleriyle dikkat çeken Can Yaman yorum yağmuruna tutuldu
Giriş Tarihi: 27.07.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 15:08

Can Yaman'ın spor paylaşımı olay yarattı! İlginç hareketleriyle dikkat çeken Can Yaman yorum yağmuruna tutuldu

Ünlü oyuncu Can Yaman, bir süredir özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor. İtalyan spiker Diletta Leotta'ya geçtiğimiz aylarda gönlünü kaptıran Can Yaman, ilişkisini doludizgin sürdürüyor. Yeni projeleri ve sevgilisi için uzun süredir İtalya'da bulunan oyuncu, son paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi. Yaman, Instagram hikayesinden spor yaptığı anları yayınladı. Can Yaman'ın ilginç spor hareketleri, izleyenleri şaşırttı.

Can Yaman'ın spor paylaşımı olay yarattı! İlginç hareketleriyle dikkat çeken Can Yaman yorum yağmuruna tutuldu

Ünlü oyuncu Can Yaman, bir süredir özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor.

Can Yaman'ın spor paylaşımı olay yarattı! İlginç hareketleriyle dikkat çeken Can Yaman yorum yağmuruna tutuldu

İtalyan spiker Diletta Leotta'ya geçtiğimiz aylarda gönlünü kaptıran Can Yaman, ilişkisini doludizgin sürdürüyor.

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Can Yaman'ın spor paylaşımı olay yarattı! İlginç hareketleriyle dikkat çeken Can Yaman yorum yağmuruna tutuldu

Yeni projeleri ve sevgilisi için uzun süredir İtalya'da bulunan oyuncu, yeni dizisi için hazırlıklara başladı.

Can Yaman'ın spor paylaşımı olay yarattı! İlginç hareketleriyle dikkat çeken Can Yaman yorum yağmuruna tutuldu

Uzun süredir İtalya ve Türkiye'de sevgilisi Diletta Leotta ile tatil yapan ünlü oyuncu, Kasım ayında çekimleri başlayacak olan Sandokan isimli diziye hazırlanıyor.

Can Yaman'ın spor paylaşımı olay yarattı! İlginç hareketleriyle dikkat çeken Can Yaman yorum yağmuruna tutuldu

Can Yaman kondisyonunu korumak ve yeni dizisinin çekimlerinde zorlanmamak için spor aktivitelerini arttırdı.

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