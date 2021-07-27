Giriş Tarihi: 27.07.2021 15:04Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 15:08
Can Yaman'ın spor paylaşımı olay yarattı! İlginç hareketleriyle dikkat çeken Can Yaman yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Can Yaman, bir süredir özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor. İtalyan spiker Diletta Leotta'ya geçtiğimiz aylarda gönlünü kaptıran Can Yaman, ilişkisini doludizgin sürdürüyor. Yeni projeleri ve sevgilisi için uzun süredir İtalya'da bulunan oyuncu, son paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi. Yaman, Instagram hikayesinden spor yaptığı anları yayınladı. Can Yaman'ın ilginç spor hareketleri, izleyenleri şaşırttı.