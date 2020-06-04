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Haberler Galeri Can Yaman'ın yeni partneri Özge Gürel meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...

'ın yeni partneri meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...

ve yeniden partner oluyor. Yeni bir dizi projesinde birlikte kamera karşısına geçecek olan Can Yaman ile Özge Gürel daha önce dizisi ile çok sevilmişti. Birbirlerine çok yakıştırılan Can Yaman ile Özge Gürel'i yeniden birlikte izleyecekleri için hayranları çok heyecanlı. Sosyal medyanın ilgi odağı olan başarılı oyuncular özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Can Yaman'ın geçtiğimiz günlerde adı yeniden ile anılmıştı. Özge Gürel ise uzun süredir yine yakışıklı bir oyuncu olan ile birlikte. İşte Serkan Çayoğlu ile paylaşımlarından bazıları...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 10:26
Can Yaman'ın yeni partneri Özge Gürel meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...

ve yeniden partner oluyor. Yeni bir dizi projesinde birlikte kamera karşısına geçecek olan Can Yaman ile Özge Gürel daha önce dizisi ile çok sevilmişti.

Can Yaman'ın yeni partneri Özge Gürel meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...

Birbirlerine çok yakıştırılan ile 'i yeniden birlikte izleyecekleri için hayranları çok heyecanlı.

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Can Yaman'ın yeni partneri Özge Gürel meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...

Sosyal medyanın ilgi odağı olan başarılı oyuncular özel hayatlarıyla da merak konusu oldu.

Can Yaman'ın yeni partneri Özge Gürel meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...

'ın geçtiğimiz günlerde adı yeniden ile anılmıştı. ise uzun süredir yine yakışıklı bir oyuncu olan ile birlikte.

Can Yaman'ın yeni partneri Özge Gürel meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...

İşte 'in sevgilisi ile paylaşımlarından bazıları...

Can Yaman'ın yeni partneri Özge Gürel meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...
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Can Yaman'ın yeni partneri Özge Gürel meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...
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