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Can Yaman'ın yeni partneri Özge Gürel meğer yakışıklı oyuncunun sevgilisiymiş... İşte Özge Gürel'in oyuncu aşkı...
Can Yaman ve Özge Gürel yeniden partner oluyor. Yeni bir dizi projesinde birlikte kamera karşısına geçecek olan Can Yaman ile Özge Gürel daha önce Dolunay dizisi ile çok sevilmişti. Birbirlerine çok yakıştırılan Can Yaman ile Özge Gürel'i yeniden birlikte izleyecekleri için hayranları çok heyecanlı. Sosyal medyanın ilgi odağı olan başarılı oyuncular özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Can Yaman'ın geçtiğimiz günlerde adı yeniden Demet Özdemir ile anılmıştı. Özge Gürel ise uzun süredir yine yakışıklı bir oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile birlikte. İşte Özge Gürel'in sevgilisi Serkan Çayoğlu ile paylaşımlarından bazıları...
Giriş Tarihi: 04.06.2020
15:05
Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
10:26
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