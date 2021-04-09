Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Cansu Dere Muhteşem Yüzyıl paylaşımı ile mest etti! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere 'Nereden nereye' dedirtti...
Giriş Tarihi: 08.04.2021 17:48 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 08:15

paylaşımı ile mest etti! 'in Asya'sı Cansu Dere 'Nereden nereye' dedirtti...

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisinde karakterine hayat veren sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Sadakatsiz dizisi ile adından söz ettiren Cansu Dere geçmişte birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı. Özellikle 'nin unutulmaz dizilerinden ve 'in başrolünde olan Cansu Dere, karakteri ile ününü ülke sınırlarının dışına taşımıştı. Kariyerine manken olarak başlayan Cansu Dere oyunculukta da kendini kanıtladı. Cansu Dere'nin kariyerinin ilk yıllarındaki halini hatırlayanlar 'Nereden nereye' demeden edemedi. Cansu Dere'nin kariyerindeki önemli rollerden biri de 'daki idi. Son olarak geldi...

Cansu Dere Muhteşem Yüzyıl paylaşımı ile mest etti! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere 'Nereden nereye' dedirtti...

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisinde karakterine hayat veren sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Cansu Dere Muhteşem Yüzyıl paylaşımı ile mest etti! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere 'Nereden nereye' dedirtti...

dizisi ile adından söz ettiren geçmişte birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cansu Dere Muhteşem Yüzyıl paylaşımı ile mest etti! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere 'Nereden nereye' dedirtti...

Özellikle 'nin unutulmaz dizilerinden ve 'in başrolünde olan , karakteri ile ününü ülke sınırlarının dışına taşımıştı.

Cansu Dere Muhteşem Yüzyıl paylaşımı ile mest etti! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere 'Nereden nereye' dedirtti...

Kariyerine manken olarak başlayan oyunculukta da kendini kanıtladı.

Cansu Dere Muhteşem Yüzyıl paylaşımı ile mest etti! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere 'Nereden nereye' dedirtti...

'in Asya'sı 'nin kariyerinin ilk yıllarındaki halini hatırlayanlar 'Nereden nereye' demeden edemedi.

SON DAKİKA