Giriş Tarihi: 13.07.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 10:59

Çapkın işletmeci Umut Evirgen iş başında! Yeni gözdesi Alina Boz... Ayrılığı fırsat bildi!

Güzel oyuncu Alina Boz, uzun süredir kendisinden 17 yaş büyük Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Nikah masasına oturacakları konuşulan gözde çift, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerine nokta koydu. Sürpriz ayrılığın ardından da ilginç bir gelişme yaşandı. Ayrılığı fırsat bilen çapkın işletmeci Umut Evirgen, Alina Boz ile yakınlaştı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, iddiaya göre Alina Boz ile bir mekanda samimi bir şekilde görüntülendi. İşte detaylar...