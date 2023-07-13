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Haberler Galeri Çapkın işletmeci Umut Evirgen iş başında! Yeni gözdesi Alina Boz... Ayrılığı fırsat bildi!
Giriş Tarihi: 13.07.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 10:59

Çapkın işletmeci Umut Evirgen iş başında! Yeni gözdesi Alina Boz... Ayrılığı fırsat bildi!

Güzel oyuncu Alina Boz, uzun süredir kendisinden 17 yaş büyük Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Nikah masasına oturacakları konuşulan gözde çift, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerine nokta koydu. Sürpriz ayrılığın ardından da ilginç bir gelişme yaşandı. Ayrılığı fırsat bilen çapkın işletmeci Umut Evirgen, Alina Boz ile yakınlaştı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, iddiaya göre Alina Boz ile bir mekanda samimi bir şekilde görüntülendi. İşte detaylar...

Çapkın işletmeci Umut Evirgen iş başında! Yeni gözdesi Alina Boz... Ayrılığı fırsat bildi!

Alina Boz ile Mithat Can Özer, 4 senedir doludizgin gözlerden uzak birliktelik yaşıyordu. Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Sürpriz haber sonrası ilginç bir yakınlaşma iddiası ortaya atıldı.

Çapkın işletmeci Umut Evirgen iş başında! Yeni gözdesi Alina Boz... Ayrılığı fırsat bildi!

Alina Boz ve 4 yılık sevgilisi Mithat Can Özer'den evlilik beklerken ayrılık gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yollarını ayırma kararı alan çift, herkesi şaşırmıştı.

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Çapkın işletmeci Umut Evirgen iş başında! Yeni gözdesi Alina Boz... Ayrılığı fırsat bildi!

Öne sürülen iddialara göre aralarında bir süredir problemler yaşayan ikili, yaklaşık 1 ay önce ilişkiyi sonlandırma kararı almıştı.

Çapkın işletmeci Umut Evirgen iş başında! Yeni gözdesi Alina Boz... Ayrılığı fırsat bildi!

Hatta Boz, bu ayrılığın ardından arkadaşlarıyla kafa dağıtmak için arkadaşlarıyla Çeşme'ye tatile gitmişti.

Çapkın işletmeci Umut Evirgen iş başında! Yeni gözdesi Alina Boz... Ayrılığı fırsat bildi!

Bu durumu fırsat bilen ve geçtiğimiz aylarda Instagram'dan Boz'u takip eden ve yorumlar yağdıran Umut Evirgen ortaya çıktı.

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