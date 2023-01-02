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Haberler Galeri Çarli İş Başında’nın seksi güzeli Cilvenaz değişimi ile ağızları açık bıraktı! Mine Çağlar Kondu son hali ve yeni mesleği ile şaşırttı!
Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:56

Çarli İş Başında’nın seksi güzeli Cilvenaz değişimi ile ağızları açık bıraktı! Mine Çağlar Kondu son hali ve yeni mesleği ile şaşırttı!

Bir döneme damga vuran 'Çarli İş Başında' dizisiyle yıldızı parlayan Mine Çağlar Kondu yıllar sonra ortaya çıktı. 46 yaşındaki Mine Çağlar Kondu, 2000'lerin başında yayınlanan 'Çarli İş Başında' dizisindeki seksi ama bir o kadar da saf olan Cilvenaz karakteriyle tanındı. Mine Çağlar Kondu, birkaç yıl daha ekranda kaldıktan sonra oyunculuğu bıraktı. Çarli İş Başında'nın seksi Cilvenaz'ı şimdi bambaşka bir iş yapıyor. İşte değişimi ve yeni mesleğiyle şaşırtan Çarli İş Başında'nın seksi güzeli Cilvenaz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

Çarli İş Başında’nın seksi güzeli Cilvenaz değişimi ile ağızları açık bıraktı! Mine Çağlar Kondu son hali ve yeni mesleği ile şaşırttı!

2000 yılında ekrana gelen "Çarli İş Başında" sadece 24 bölüm yayınlanmasına rağmen kült haline gelmişti. Taylan Biraderler'in çektiği yapımda İlker Aksum, Şebnem Sönmez, Durul Bazan, Hakan Gerçek gibi ünlü oyuncular rol alıyordu. Mine Çağlar Kondu, dizide karikatürize edilmiş "Cilvenaz" karakterine hayat veriyordu. Kondu, spor salonundayken gelen oyunculuk telifini şöyle anlatıyor:

Çarli İş Başında’nın seksi güzeli Cilvenaz değişimi ile ağızları açık bıraktı! Mine Çağlar Kondu son hali ve yeni mesleği ile şaşırttı!

"Lisede Fransız okulunda okurken Amerika'ya gittim. Fakat lise bittikten sonra bazı ailevi durumlardan dolayı Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. O sırada Üniversite sınavına iyi hazırlanamamıştım ve bir yıl boşluğum vardı. Gazetede Yargıcı'nın 'Yeni yüzler arıyoruz' ilanını gördüm. Arkadaşlarımın ısrarı ile seçmelere girdim ve markanın modeli oldum.

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Çarli İş Başında’nın seksi güzeli Cilvenaz değişimi ile ağızları açık bıraktı! Mine Çağlar Kondu son hali ve yeni mesleği ile şaşırttı!

Ajansa yazıldım. 18 yaşımda fotomodellik yapıp ve reklam filmlerinde oynuyordum. Boy olarak uygun olmadığımdan podyumda yürümedim. Ardından İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni kazandım. 'Çarli İş Başında', modellikten bağımsız olarak bana geldi. Dizinin yapımcısı Burçin Özdemir, beni spor salonunda gördü.

Çarli İş Başında’nın seksi güzeli Cilvenaz değişimi ile ağızları açık bıraktı! Mine Çağlar Kondu son hali ve yeni mesleği ile şaşırttı!

Yanıma gelip 'Yüzünüz tanıdık geliyor. Oyunculuk yapıyor musunuz' diye sordu. Üniversitede ikinci sınıftaydım ve sadece reklamlarda oynuyordum. Amacım da oyunculuk değildi. Burçin'e 'Bir ajansım var, görüşürsünüz' dedim ve her şey öyle başladı. Dizinin o kadar çok televizyonda tekrarları yayınlandı ki insanların aklında kaldım."

Çarli İş Başında’nın seksi güzeli Cilvenaz değişimi ile ağızları açık bıraktı! Mine Çağlar Kondu son hali ve yeni mesleği ile şaşırttı!

HAYVANLARLA İLGİLİ PROGRAMLAR SUNDUM

Mine Çağlar Kondu, "Çarli İş Başından" sonra birkaç dizide daha ekrana gelmeye devam ediyor "Setimiz çok güzeldi ama çok zorlanıyorduk. Çekimler hafta sonları oluyordu ve gece yarılarına kadar sürüyordu. 'Çarli' bitmeden başka dizi teklifleri geldi. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un başrolündeki 'Sıcak Saatler'de gazeteciyi canlandırdım. Osman Sınav'ın çektiği 'Mavi Düşler'de oynadım. Günlük dizi 'Ayşecik'te Alman öğretmen Helga'yı canlandırdım."

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