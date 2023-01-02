Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:56

Çarli İş Başında’nın seksi güzeli Cilvenaz değişimi ile ağızları açık bıraktı! Mine Çağlar Kondu son hali ve yeni mesleği ile şaşırttı!

Bir döneme damga vuran 'Çarli İş Başında' dizisiyle yıldızı parlayan Mine Çağlar Kondu yıllar sonra ortaya çıktı. 46 yaşındaki Mine Çağlar Kondu, 2000'lerin başında yayınlanan 'Çarli İş Başında' dizisindeki seksi ama bir o kadar da saf olan Cilvenaz karakteriyle tanındı. Mine Çağlar Kondu, birkaç yıl daha ekranda kaldıktan sonra oyunculuğu bıraktı. Çarli İş Başında'nın seksi Cilvenaz'ı şimdi bambaşka bir iş yapıyor. İşte değişimi ve yeni mesleğiyle şaşırtan Çarli İş Başında'nın seksi güzeli Cilvenaz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin gerçek meslekleri...