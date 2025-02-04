Giriş Tarihi: 04.02.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
06:45
‘Casus’ programla aldatıldığını öğrendi! Kayahan’ın kızı Beste Açar eşini çapkınlıkta öyle bir yakaladı ki…
Ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2022 yılında evlendiği eşi Evren Bölek'ten olaylı bir şekilde boşanıyor. Evlilikten yana şansı pek gülmeyen Beste Açar, evliliğinin 2'nci yılı henüz dolmadan boşanma davası açtı. Boşanma sürecinde yaşananlar ise herkesi şaşırtan cinsten! İddiaya göre Beste Açar, eşi Evren Bölek'in telefonuna 'casus' program yükledi ve aldatıldığını o program sayesinde öğrendi. İşte ayrıntılar!