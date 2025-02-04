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Giriş Tarihi: 04.02.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 06:45

‘Casus’ programla aldatıldığını öğrendi! Kayahan’ın kızı Beste Açar eşini çapkınlıkta öyle bir yakaladı ki…

Ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2022 yılında evlendiği eşi Evren Bölek'ten olaylı bir şekilde boşanıyor. Evlilikten yana şansı pek gülmeyen Beste Açar, evliliğinin 2'nci yılı henüz dolmadan boşanma davası açtı. Boşanma sürecinde yaşananlar ise herkesi şaşırtan cinsten! İddiaya göre Beste Açar, eşi Evren Bölek'in telefonuna 'casus' program yükledi ve aldatıldığını o program sayesinde öğrendi. İşte ayrıntılar!

ÖMER KARAHAN
‘Casus’ programla aldatıldığını öğrendi! Kayahan’ın kızı Beste Açar eşini çapkınlıkta öyle bir yakaladı ki…

GÜNAYDIN yazarlarından Ömer Karahan'ın kaleme aldığı bugünkü Beste Açar yazısından;

Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın yüzü evlilikten yana bir türlü gülmüyor! Beste'nin 2022'de evlendiği eşi Evren Bölek'ten boşanmak için kolları sıvadığını öğrendim.

‘Casus’ programla aldatıldığını öğrendi! Kayahan’ın kızı Beste Açar eşini çapkınlıkta öyle bir yakaladı ki…

Beste Açar, evliliğinin 2. yılı dolmadan boşanıyor. Açar, Evren Bölek'in telefonununa casus programı yüklemiş.

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‘Casus’ programla aldatıldığını öğrendi! Kayahan’ın kızı Beste Açar eşini çapkınlıkta öyle bir yakaladı ki…

İddiaya göre bu casus programı sayesinde Bölek'in bir kadın ile ilişkisini öğrenip boşanma konusunda harekete geçmiş ve gerekli davayı açmış.

‘Casus’ programla aldatıldığını öğrendi! Kayahan’ın kızı Beste Açar eşini çapkınlıkta öyle bir yakaladı ki…

Fakat eşinin telefonuna yüklemiş olduğu casus programı ile aldatıldığını öğrendikten sonra bu durumu mahkemede delil olarak kullanamayacağını öğrenince zor durumda kalmış.

‘Casus’ programla aldatıldığını öğrendi! Kayahan’ın kızı Beste Açar eşini çapkınlıkta öyle bir yakaladı ki…

Eşi Evren Bölek ise durumu öğrendikten sonra hemen evden ayrılıp Urla'ya gitmek zorunda kalmış. Urla'daki ortak tanıdıkları ise Evren Bölek'in hâlâ eşini unutamadığını ve boşanmak istemediğini Beste Açar'a söyleyerek ikna etmeye çalışmışlar.

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