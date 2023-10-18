Caz sanatçısı Carla Bley 87 yaşında hayatını kaybetti!

Bley, kariyeri boyunca caz spektrumunun her noktasından parçalar için stüdyoya girdi, piyano başında klasikleri de kaydetti, büyük gruplar ile onlarca kez kaydedilmiş caz standartlarına yeni yorumlar da getirdi ve müziğiyle siyasi mesajlar vermekten kaçınmadı.