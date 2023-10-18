Caz sanatçısı Carla Bley 87 yaşında hayatını kaybetti!

Caz müziğin ana akım klasiklerini neşeli şekilde düzenlemesiyle tanınan ABD'li caz müzik bestecisi Carla Bley, 87 yaşında hayatını kaybetti. Serbest cazın öncülerinden Bley'in ölümünü uzun yıllar birlikte çalıştığı partneri Steve Swallow duyurdu. Sanatçının ölümüne beyin kanseriyle bağlantılı komplikasyonların sebep olduğu açıklandı. Bley, kariyeri boyunca caz spektrumunun her noktasından parçalar için stüdyoya girdi, piyano başında klasikleri de kaydetti, büyük gruplar ile onlarca kez kaydedilmiş caz standartlarına yeni yorumlar da getirdi ve müziğiyle siyasi mesajlar vermekten kaçınmadı. Bley'e 2018'de beyin kanseri tanısı konulmuştu.