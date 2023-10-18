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Haberler Galeri Caz sanatçısı Carla Bley 87 yaşında hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 18.10.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 13:09

Caz sanatçısı Carla Bley 87 yaşında hayatını kaybetti!

Serbest cazın öncülerinden Carla Bley, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Caz sanatçısı Carla Bley 87 yaşında hayatını kaybetti!

Caz müziğin ana akım klasiklerini neşeli şekilde düzenlemesiyle tanınan ABD'li caz müzik bestecisi Carla Bley, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Caz sanatçısı Carla Bley 87 yaşında hayatını kaybetti!

Serbest cazın öncülerinden Bley'in ölümünü uzun yıllar birlikte çalıştığı partneri Steve Swallow duyurdu.

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Caz sanatçısı Carla Bley 87 yaşında hayatını kaybetti!

Sanatçının ölümüne beyin kanseriyle bağlantılı komplikasyonların sebep olduğu açıklandı.

Caz sanatçısı Carla Bley 87 yaşında hayatını kaybetti!

Bley, kariyeri boyunca caz spektrumunun her noktasından parçalar için stüdyoya girdi, piyano başında klasikleri de kaydetti, büyük gruplar ile onlarca kez kaydedilmiş caz standartlarına yeni yorumlar da getirdi ve müziğiyle siyasi mesajlar vermekten kaçınmadı.

Caz sanatçısı Carla Bley 87 yaşında hayatını kaybetti!

Bley'e 2018'de beyin kanseri tanısı konulmuştu.

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