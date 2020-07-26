HaberlerGaleriCedi Osman hızlı çıktı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i ailesiyle tanıştırdı! Cedi Osman'ın Ebru Şahin ile paylaşımına beğeni yağdı...
Cedi Osman hızlı çıktı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i ailesiyle tanıştırdı! Cedi Osman'ın Ebru Şahin ile paylaşımına beğeni yağdı...
Tatil aşıkları Ebru Şahin ile Cedi Osman hızlı çıktı. Alaçatı'da tanışan Ebru Şahin ile NBA'de oynayan basketbolcu Cedi Osman'ın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hercai ile yıldızı parlayan Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'ın ailesiyle tanıştı. Cedi Osman sosyal medya hesabından sevgilisi Ebru Şahin ile ilk karesini paylaştı. Ebru Şahin'in Cedi Osman'ın yeğeni ile birlikte poz verdiği fotoğrafa beğeni yağdı. İşte aşkları dolu dizgin devam eden çiçeği burnunda çift Cedi Osman ile Ebru Şahin'in o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 26.07.2020
15:25
Güncelleme Tarihi: 26.07.2020
15:27
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