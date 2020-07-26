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Haberler Galeri Cedi Osman hızlı çıktı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i ailesiyle tanıştırdı! Cedi Osman'ın Ebru Şahin ile paylaşımına beğeni yağdı...

hızlı çıktı! Cedi Osman sevgilisi 'i ailesiyle tanıştırdı! Cedi Osman'ın Ebru Şahin ile paylaşımına beğeni yağdı...

Tatil aşıkları ile hızlı çıktı. Alaçatı'da tanışan Ebru Şahin ile NBA'de oynayan basketbolcu Cedi Osman'ın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. ile yıldızı parlayan Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'ın ailesiyle tanıştı. hesabından sevgilisi Ebru Şahin ile ilk karesini paylaştı. Ebru Şahin'in Cedi Osman'ın yeğeni ile birlikte poz verdiği fotoğrafa beğeni yağdı. İşte aşkları dolu dizgin devam eden çiçeği burnunda çift Cedi Osman ile Ebru Şahin'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 15:25 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 15:27
Cedi Osman hızlı çıktı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i ailesiyle tanıştırdı! Cedi Osman'ın Ebru Şahin ile paylaşımına beğeni yağdı...

Tatil aşıkları ile hızlı çıktı. Alaçatı'da tanışan Ebru Şahin ile NBA'de oynayan basketbolcu Cedi Osman'ın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Cedi Osman hızlı çıktı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i ailesiyle tanıştırdı! Cedi Osman'ın Ebru Şahin ile paylaşımına beğeni yağdı...

ile yıldızı parlayan sevgilisi 'ın ailesiyle tanıştı.

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Cedi Osman hızlı çıktı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i ailesiyle tanıştırdı! Cedi Osman'ın Ebru Şahin ile paylaşımına beğeni yağdı...

hesabından sevgilisi ile ilk karesini paylaştı.

Cedi Osman hızlı çıktı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i ailesiyle tanıştırdı! Cedi Osman'ın Ebru Şahin ile paylaşımına beğeni yağdı...

'in 'ın yeğeni ile birlikte poz verdiği fotoğrafa beğeni yağdı.

Cedi Osman hızlı çıktı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i ailesiyle tanıştırdı! Cedi Osman'ın Ebru Şahin ile paylaşımına beğeni yağdı...

İşte aşkları dolu dizgin devam eden çiçeği burnunda çift ile 'in o paylaşımı...

Cedi Osman hızlı çıktı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i ailesiyle tanıştırdı! Cedi Osman'ın Ebru Şahin ile paylaşımına beğeni yağdı...

paylaşımına kalp koyarken Şahin de yorum kısmına kalp koymayı ihmal etmedi.

Cedi Osman hızlı çıktı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i ailesiyle tanıştırdı! Cedi Osman'ın Ebru Şahin ile paylaşımına beğeni yağdı...

Cedi Osman'ın paylaşımına anında beğeni yağdı.

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