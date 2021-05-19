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Haberler Galeri Cedi Osman ile güzel oyuncu Ebru Şahin romantizmin doruklarında! Sevgilisi Ebru Şahin'in yeni yaşını bikinili pozları ile kutladı...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 08:05 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 08:08

ile güzel oyuncu romantizmin doruklarında! Sevgilisi Ebru Şahin'in yeni yaşını ile kutladı...

pozlarıyla yeni yaşını karşılayan 'e sevgilisi 'dan romantik kutlama! Ünlü basketbolcu Cedi Osman, 27 yaşına giren oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'in doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Geçen yaz tatilinde aşkı bulan çiftinin aşkları dolu dizgin devam ediyor. Şu sıralar 'de tatilde olan Cedi Osman ile Ebru Şahin çifti romantizmin doruklarında. dizisi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Şahin yeni yaşını paylaştığı ile karşılarken sevgilisi Cedi Osman da birlikte çekildikleri aşk pozlarına düştüğü not ile kutladı.

Cedi Osman ile güzel oyuncu Ebru Şahin romantizmin doruklarında! Sevgilisi Ebru Şahin'in yeni yaşını bikinili pozları ile kutladı...

pozlarıyla yeni yaşını karşılayan 'e sevgilisi 'dan romantik kutlama!

Cedi Osman ile güzel oyuncu Ebru Şahin romantizmin doruklarında! Sevgilisi Ebru Şahin'in yeni yaşını bikinili pozları ile kutladı...

Ünlü basketbolcu , 27 yaşına giren oyuncu sevgilisi 'in doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

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Cedi Osman ile güzel oyuncu Ebru Şahin romantizmin doruklarında! Sevgilisi Ebru Şahin'in yeni yaşını bikinili pozları ile kutladı...

Geçen yaz tatilinde aşkı bulan ile çiftinin aşkları dolu dizgin devam ediyor.

Cedi Osman ile güzel oyuncu Ebru Şahin romantizmin doruklarında! Sevgilisi Ebru Şahin'in yeni yaşını bikinili pozları ile kutladı...

Şu sıralar 'de tatilde olan ile çifti romantizmin doruklarında.

Cedi Osman ile güzel oyuncu Ebru Şahin romantizmin doruklarında! Sevgilisi Ebru Şahin'in yeni yaşını bikinili pozları ile kutladı...

dizisi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan yeni yaşını paylaştığı ile karşılarken sevgilisi da birlikte çekildikleri aşk pozlarına düştüğü not ile kutladı.

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