Cedi Osman ile güzel oyuncu Ebru Şahin romantizmin doruklarında! Sevgilisi Ebru Şahin'in yeni yaşını bikinili pozları ile kutladı...

Bikinili pozlarıyla yeni yaşını karşılayan Ebru Şahin'e sevgilisi Cedi Osman'dan romantik kutlama! Ünlü basketbolcu Cedi Osman, 27 yaşına giren oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'in doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Geçen yaz tatilinde aşkı bulan Cedi Osman ile Ebru Şahin çiftinin aşkları dolu dizgin devam ediyor. Şu sıralar Maldivler'de tatilde olan Cedi Osman ile Ebru Şahin çifti romantizmin doruklarında. Hercai dizisi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Şahin yeni yaşını paylaştığı bikinili pozları ile karşılarken sevgilisi Cedi Osman da birlikte çekildikleri aşk pozlarına düştüğü not ile kutladı.