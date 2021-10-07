Cedi Osman ile sevgilisi Ebru Şahin’den bebekli poz! Müstakbel gelin Ebru Şahin!

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'dan geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti. Uzun süredir aşk yaşayan çift, neredeyse tüm yazı birlikte geçirmiş, çıktıkları tatillerden çok özel kareler paylaşmıştı. Ünlü basketbolcu Cedi Osman, Kapadokya'nın muhteşem manzarası eşliğinde sevgilisinin önünde diz çöküp evlilik teklif etmişti. Çok mutlu olan Ebru Şahin, evlenme teklifi aldığı anlara ait kareleri "Evet' dedim" notuyla sosyal medyada paylaşmıştı. Cedi osman müstakbel eşi Ebru Şahin ile minik yeğenini doğum gününde de paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İlişkilerinin ilk günlerinden itibaren ailecek görüşen çift mutluluk pozları ile yine ilgi odağı oldu.