Giriş Tarihi: 02.10.2022 10:22
Güncelleme Tarihi: 02.10.2022
10:29
Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin Amerika'dan paylaştı! ”Filtreye Gerek Yok”
Güzel oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, Makedonya'da kıyılan nikâhın ardından Alaçatı'da yaptıkları rüya gibi düğünle günlerce konuşulmuştu. Destan dizisinde canlandırdığı 'Akkız' rolüyle herkesin beğenisini kazanan 28 yaşındaki Ebru Şahin, eşi Cedi Osman'ın da forma giydiği Cleveland'da çektiği kareleri sosyal medya hesabından "Baktığımda filtreye gerek yok" notuyla paylaştı. Instagram'da, 4.1 milyonu aşkın takipçisi olan güzel oyuncunun, bu paylaşımına beğeni yağdı.