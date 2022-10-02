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Haberler Galeri Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin Amerika'dan paylaştı! ”Filtreye Gerek Yok”
Giriş Tarihi: 02.10.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 10:29

Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin Amerika'dan paylaştı! ”Filtreye Gerek Yok”

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, Makedonya'da kıyılan nikâhın ardından Alaçatı'da yaptıkları rüya gibi düğünle günlerce konuşulmuştu. Destan dizisinde canlandırdığı 'Akkız' rolüyle herkesin beğenisini kazanan 28 yaşındaki Ebru Şahin, eşi Cedi Osman'ın da forma giydiği Cleveland'da çektiği kareleri sosyal medya hesabından "Baktığımda filtreye gerek yok" notuyla paylaştı. Instagram'da, 4.1 milyonu aşkın takipçisi olan güzel oyuncunun, bu paylaşımına beğeni yağdı.

Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin Amerika’dan paylaştı! ”Filtreye Gerek Yok”

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, Makedonya'da kıyılan nikâhın ardından Alaçatı'da yaptıkları rüya gibi düğünle günlerce konuşulmuştu.

Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin Amerika’dan paylaştı! ”Filtreye Gerek Yok”

Destan dizisinde canlandırdığı 'Akkız' rolüyle herkesin beğenisini kazanan 28 yaşındaki Ebru Şahin, sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

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Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin Amerika’dan paylaştı! ”Filtreye Gerek Yok”

Şahin, geçen günlerde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yer alan eşi Cedi Osman'ın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası kapsamında Yunanistan'la oynadığı maçı izlemişti.

Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin Amerika’dan paylaştı! ”Filtreye Gerek Yok”

Eşinin attığı basket sayılarıyla keyiflenen oyuncu, güzelliğiyle Yunanistan manşetlerini süslemişti.

Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin Amerika’dan paylaştı! ”Filtreye Gerek Yok”

Ebru Şahin, son olarak eşi Cedi Osman'ın da forma giydiği Cleveland'da çektiği kareleri paylaştı.

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