Celasun ölüyor mu? Çukur'da Celasun öldü mü, Kubilay Aka diziden ayrıldı mı ve neden?

Ekranların sevilen dizisi Çukur, 123. son bölümü ile yayınlandı. Çukur son bölümde izleyenleri bir hayli şaşırtan bir sahne de gösterildi. Bu, Celasun karakterinin araca bindiği sırada boğulma sahnesiydi... Zira, Celasun karakteri aracın arka koltuğunda bulunan bir suikastçi tarafından boğularak öldü. Böylelikle, günlerdir yanıtı araştırılan Celasun ölüyor mu, öldü mü soruları da yanıt buldu. Bilindiği gibi, Celasun karakterini Kubilay Aka canlandırıyordu. Çukur Celasun ölüyor olmasının ardından Kubilay Aka'nın neden diziden ayrıldığı da merak konusu oldu. Peki, Kubilay Aka Çukur'dan ayrıldı mı ve neden? İşte, Kubilay Aka Çukur dizisinden ayrılıyor mu konusuyla ilgili iddialar...