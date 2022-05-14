Cem Belevi bir seri çapkın mı? İrem Derici ile Cem Belevi ayrılığının ardından ne yatıyor?

Bunu ben demiyorum, uzmanlar diyor... Bir kez aldatan illa bir kez daha aldatır mı bilemem... Ben aşkmatik gibi yorum da yapamam, araştırırım, uzmanını bulurum, sosyolojisini incelerim. Ve tüm bunları yaptığımda gördüm ki, dünyada Cem'in muzdarip olduğu durumun bir adı var; serial cheater...