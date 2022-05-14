Giriş Tarihi: 14.05.2022 08:24
Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
08:54
Cem Belevi bir seri çapkın mı? İrem Derici ile Cem Belevi ayrılığının ardından ne yatıyor?
Toplumun her kesimini en çok etkileyen ama üzerine en az düşünülen konu aldatmak! Bu haftanın gündemi İrem Derici-Cem Belevi ayrılığı ve ayrılığın arkasında bir (daha önce de bir, eder iki) aldatılma hikayesi olduğuna göre konuyu masaya yatırmakta fayda var. Cem Belevi geçen yaz İrem Derici'yi aldatmıştı. İkili bu krizi aştı, tekrar birlikte oldu. İrem Derici'nin imalarına göre Cem bir kez daha aldattı. Acaba Cem Belevi bir seri çapkın mı? İşte Sonat Bahar'ın köşesine taşıdığı İrem Derici ile Cem Belevi ayrılığının ardından yatanlar...