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Haberler Galeri Cem Belevi bir seri çapkın mı? İrem Derici ile Cem Belevi ayrılığının ardından ne yatıyor?
Giriş Tarihi: 14.05.2022 08:24 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 08:54

Cem Belevi bir seri çapkın mı? İrem Derici ile Cem Belevi ayrılığının ardından ne yatıyor?

Toplumun her kesimini en çok etkileyen ama üzerine en az düşünülen konu aldatmak! Bu haftanın gündemi İrem Derici-Cem Belevi ayrılığı ve ayrılığın arkasında bir (daha önce de bir, eder iki) aldatılma hikayesi olduğuna göre konuyu masaya yatırmakta fayda var. Cem Belevi geçen yaz İrem Derici'yi aldatmıştı. İkili bu krizi aştı, tekrar birlikte oldu. İrem Derici'nin imalarına göre Cem bir kez daha aldattı. Acaba Cem Belevi bir seri çapkın mı? İşte Sonat Bahar'ın köşesine taşıdığı İrem Derici ile Cem Belevi ayrılığının ardından yatanlar...

SONAT BAHAR
Cem Belevi bir seri çapkın mı? İrem Derici ile Cem Belevi ayrılığının ardından ne yatıyor?

Bunu ben demiyorum, uzmanlar diyor... Bir kez aldatan illa bir kez daha aldatır mı bilemem... Ben aşkmatik gibi yorum da yapamam, araştırırım, uzmanını bulurum, sosyolojisini incelerim. Ve tüm bunları yaptığımda gördüm ki, dünyada Cem'in muzdarip olduğu durumun bir adı var; serial cheater...

Cem Belevi bir seri çapkın mı? İrem Derici ile Cem Belevi ayrılığının ardından ne yatıyor?

Birden çok aldatan kişiye, bilimsel olarak serial cheater (seri aldatan) deniyor. Seri katil gibi geliyor kulağa değil mi! Belki de bu tip adamlar öyle, bir nevi katil... Çünkü günümüzde birini aldatmak onu defalarca bıçaklamakla eşdeğer. Şöyle ki, yakalanan her mesaj, her fotoğraf bir bıçak darbesi gibi hissettiriyor mağdura.

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Cem Belevi bir seri çapkın mı? İrem Derici ile Cem Belevi ayrılığının ardından ne yatıyor?

Peki birinin sizi ilişkide aldatacağını bilseydiniz, mesela elinizde bir rehber olsaydı hayat çok güzel olmaz mıydı? Dünyanın en ünlü ilişki uzmanları, yazarları, psikoterapistlerinin işaret ettiği seri çapkın belirtilerini sizler için derledim:

Cem Belevi bir seri çapkın mı? İrem Derici ile Cem Belevi ayrılığının ardından ne yatıyor?

1- HER ŞEYİ HAFİFE ALIR! Genellikle iyi vakit geçirmeye odaklanmak ve ciddi konulardan kaçınmak isterler. Çünkü ciddi tartışmalar genellikle vaatlerde bulunmaya, güvence vermeye, beklentiler belirlemeye, duygusal yatırıma ve daha derin bir bağlılık geliştirmeye yol açar.

Cem Belevi bir seri çapkın mı? İrem Derici ile Cem Belevi ayrılığının ardından ne yatıyor?

2- DUYGU İFADE ETME KABIZIDIR! Duygularını ifade etmez, partnerlerinin ne hissettiğini varsaymasını tercih ederler. Bu onlara, 'Asla ciddi olduğumuzu konuşmadık' diyebilmek için olanak sağlar.

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