İrem Derici derin bacak dekolteli siyah elbisesiyle nispet yaptı! Cem Belevi "Yaramızda kalsın" şarkısı ile gönderme yaptı

1,5 yıldır aşk yaşayan İrem Derici ve Cem Belevi çifti, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini sonlandırdı. Cem Belevi'nin kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığını öğrenen İrem Derici adeta çılgına dönmüşüt. Belevi'ye Çeyrek, sefil popçu sözlerini kullanan İrem Derici, son olarak derin bacak dekolteli pozlarını paylaştı. Derici'ye yorum ve beğeni yağdı.