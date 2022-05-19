Giriş Tarihi: 19.05.2022 12:53
Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
13:00
İrem Derici derin bacak dekolteli siyah elbisesiyle nispet yaptı! Cem Belevi "Yaramızda kalsın" şarkısı ile gönderme yaptı
Ünlü popçu İrem Derici,ikinci kez barıştığı Cem Belevi'nin ihanetine uğramıştı. Ünlü şarkıcı Belevi'nin Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Güzel şarkıcı İrem Derici, önceki gece Cemal Reşit Rey konser salonunda hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Derici'nin derin bacak dekolteli siyah elbisesi, sosyal medyayı kasıp kavurdu. Derici cesur paylaşımlarıyla nispet yaparken, Cem Belevi de Gaziantep'te verdiği konserde, "Yaramızda Kalsın" şarkıyla gönderme yaptı. İşte detaylar...