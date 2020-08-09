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Haberler Galeri Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkından yeni kare! Ayrılık yok... Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz Bodrum'da!

ile aşkından yeni kare! Ayrılık yok... Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz 'da!

ile kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi oyuncu aşkında ayrılık yok. Geçtiğimiz günlerde hakkında ayrılık haberleri çıkmıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile güzel sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın aşklarının tüm hızıyla devam ettiği sosyal medyaya düşen yeni kare ile kesinlik kazanmış oldu. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın oldukça mutlu oldukları görülen aşk pozları ilgi odağı oldu. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın 'da birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı. İşte Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkından yeni kare...

Giriş Tarihi: 09.08.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 11:37
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkından yeni kare! Ayrılık yok... Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz Bodrum'da!

ile kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi oyuncu aşkında ayrılık yok. Geçtiğimiz günlerde hakkında ayrılık haberleri çıkmıştı.

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkından yeni kare! Ayrılık yok... Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz Bodrum'da!

ve , altı aylık ilişkilerinde ilk krizi atlatmayı başardı.

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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkından yeni kare! Ayrılık yok... Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz Bodrum'da!

Ünlü komedyen ile güzel sevgilisi 'nın aşklarının tüm hızıyla devam ettiği sosyal medyaya düşen yeni kare ile kesinlik kazanmış oldu.

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkından yeni kare! Ayrılık yok... Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz Bodrum'da!

ile 'nın oldukça mutlu oldukları görülen aşk pozları ilgi odağı oldu.

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkından yeni kare! Ayrılık yok... Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz Bodrum'da!

ile 'nın 'da birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı.

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkından yeni kare! Ayrılık yok... Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz Bodrum'da!

İşte ile aşkından yeni kare...

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkından yeni kare! Ayrılık yok... Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz Bodrum'da!

Instagram'dan paylaşılan fotoğrafta ikili bir arada görülüyor.

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