Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkından yeni kare! Ayrılık yok... Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz Bodrum'da!

Cem Yılmaz ile kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi oyuncu Serenay Sarıkaya aşkında ayrılık yok. Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya hakkında ayrılık haberleri çıkmıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile güzel sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın aşklarının tüm hızıyla devam ettiği sosyal medyaya düşen yeni kare ile kesinlik kazanmış oldu. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın oldukça mutlu oldukları görülen aşk pozları ilgi odağı oldu. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın Bodrum'da birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı. İşte Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkından yeni kare...